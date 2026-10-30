Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti

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Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları judo şampiyonu ve Özbekistan spor tarihinde yeni bir sayfa açan Diyora Keldiyorova Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrinde düzenlenen prestijli Abu Dhabi Grand Slam turnuvasındaki mücadelesini beklenmedik bir şekilde erken noktaladı.

-52 kg kategorisinde ülkemizi temsil eden başarılı sporcumuz, turnuvanın ilk turunu başarıyla geçmesine rağmen ikinci turdaki dramatik karşılaşmada mağlup olarak madalya mücadelesinden elendi.

Abu Dabi tatamisinde yaşananlar: Güvenli bir başlangıç ve beklenmedik bir ippon

Keldiyorova gün boyunca iki zorlu karşılaşmaya çıktı:

  • İlk turdaki galibiyet: Turnuvaya aktif bir başlangıç yapan sporcumuz, ilk turda Meksikalı rakibi Paulina Martinez ile karşılaştı ve kendinden emin hamleleriyle galibiyeti elde etti;

  • İkinci turdaki engel: İkinci turda Diyora'nın rakibi İsrailli deneyimli judocu Gefen Primo oldu;

  • Erken veda: Çekişmeli geçen mücadelede İsrailli sporcunun hamlesi hakemler tarafından ippon olarak değerlendirildi ve maç erken bir şekilde Primo'nun lehine sonuçlandı.

Büyük spora dönüş: Olimpiyat sonrası ikinci sınav

Bu turnuva, Diyora Keldiyorova için tarihi Olimpiyat Oyunları'ndan sonraki ikinci resmi uluslararası turnuva oldu:

  • Annelik izni ve iki yıllık ara: 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazandıktan sonra sporcu, ailevi nedenlerle, yani çocuğunun dünyaya gelmesi sebebiyle büyük spor kariyerine iki yıl ara vermişti;

  • Aktau'da altın dönüş: Bu yılın Eylül ayında judocumuz Kazakistan'da düzenlenen Aktau Asian Open turnuvası ile tatamiye geri dönmüştü. O turnuvada üst üste üç maç kazanmış, finalde Azerbaycanlı rakibini mağlup ederek podyumun zirvesine çıkmıştı;

  • Gelecek hedefler: Abu Dabi'deki başarısızlığa rağmen, sporcumuzun üst düzey uluslararası turnuvalar aracılığıyla formunu yeniden kazanması, yaklaşan büyük dünya şampiyonaları öncesinde önemli bir deneyim teşkil ediyor.

Hayranlar, Olimpiyat şampiyonunun kısa süre içinde daha güçlü bir şekilde geri döneceğine ve yeni zaferler kazanacağına inanıyor.

Diyora KeldiyorovaAbu Dhabi Grand SlamJudoParis 2024Özbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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