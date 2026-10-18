Özbekistan Judo Milli Takımı Aktau Asian Open 2026'da 6 madalya kazandı

·9·Spor
Özbekistan Judo Milli Takımı Aktau Asian Open 2026'da 6 madalya kazandı

Kazakistan'ın Aktau şehrinde başlayan prestijli judo turnuvası Aktau Asian Open 2026 açık Asya Kupası müsabakaları, Özbekistan milli takımı için gerçek bir zaferle başladı.

Turnuvanın ilk gününde gerçekleşen karşılaşmalarda sporcularımız yüksek beceri ve fiziksel üstünlük sergileyerek toplamda 3 altın ve 3 bronz madalya kazandı ve genel klasmanda liderler arasına yükseldi.

Podyumun zirvesi: 3 şampiyon

Özbekistanlı sporcuların tatamideki kıran kırana mücadeleleri altın madalya yağmuruyla sonuçlandı:

  • Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg): Genç ve yetenekli sporcumuz, en hafif sıklette tüm rakiplerini geride bırakarak podyumun ilk basamağına çıktı;

  • Diyora Keldiyorova (-52 kg): İki yıllık aradan sonra tatamiye dönen Olimpiyat şampiyonu, kendi sıkletinde rakiplerine hiçbir şans tanımayarak Özbekistan hanesine bir parlak altın madalya daha ekledi;

  • Nizomiddinxo‘ja Toshpo‘latov (-73 kg): Erkekler arasındaki zorlu mücadelelerde Nizomiddinxo‘ja, tüm eleme ve final maçlarını ustalıkla tamamlayarak Asya Kupası şampiyonu unvanına ulaştı.

Bronz madalyalar: Sağlam bir temel

Ayrıca, şiddetli mücadeleler sonucunda podyumun ilk üçünde yer alan judocularımız milli takımın başarısını daha da artırdı:

  • Halimajon Qurbonova (-48 kg): Bu sıklette bir diğer vatandaşımız bronz madalya kazanarak hafif sıkletteki yüksek rekabeti kanıtladı;

  • Muhayyo Ahmatova (-57 kg): Deneyimli sporcumuz, repesaj ve küçük final maçlarında güvenli bir galibiyet alarak bronz madalya ile ödüllendirildi;

  • Sarvinoz Husanova (-63 kg): Keskin hamleler ve tutuşlarla dolu maçlarda aktif bir performans sergileyen Sarvinoz da delegasyonumuzun hazinesine değerli bir bronz madalya ekledi.

Müsabakanın ilk günündeki bu önemli sonuç, Özbek judo okulunun kıta çapındaki liderliğini bir kez daha kanıtladı ve sonraki günlerin maçları öncesinde takım üyelerine ek güç ve güven veriyor.

Aktau Asian Open 2026Diyora KeldiyorovaÖzbekistan Judo FederasyonuJudoSpor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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