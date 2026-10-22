Monaco - Freiburg: Kadrolar ve canlı anlatım

·43·Spor
Monaco - Freiburg: Kadrolar ve canlı anlatım

Konferans Ligi kapsamındaki Monaco - Freiburg karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.

Monaco ilk 11'i: 1. Hradecky L. (kaptan), 2. Vanderson, 72. Sane S., 4. Teze J., 13. Mavissa S., 8. Camara L., 37. Diop E., 28. Coulibaly M., 10. Golovin A., 7. Déturbe M., 29. Brunner P.

Monaco yedekleri: 11. Abline M., 14. Biret M., 19. Cabral P., 31. Fati A., 16. Kohn P., 18. Minamino T., 20. Nazinho, 22. Salisu M., 46. Soubeir A., 40. Stawiecki J., 49. Touré I., 6. Zakaria D.

Monaco teknik direktörü: Filipe Luís.

Freiburg ilk 11'i: 1. Backhaus M., 17. Kübler L., 28. Ginter M., 37. Rosenfelder M., 33. Makengo J., 8. Eggestein M. (kaptan), 16. Engelhardt Y., 19. Beste J., 14. Suzuki Y., 32. Grifo V., 31. Matanovic I.

Freiburg yedekleri: 42. Goto K., 30. Günter C., 9. Höler L., 24. Huth J., 22. Irie K., 5. Jung A., 6. Osterhage P., 7. Schade K., 29. Treu P., 20. Yamamoto R.

Freiburg teknik direktörü: Schuster J.

Canlı anlatım CANLI
30
Mamadou Coulibaly (Monaco) ceza sahası dışından yerden orta yapmaya çalıştı ancak rakip savunma topu uzaklaştırdı. Top taca çıktı. Monaco köşe vuruşu kullanacak.
28
Lamine Camara (Monaco) köşe vuruşunu kullandı, ancak savunmacılar topu uzaklaştırdı.
28
Paris Brunner (Monaco) akıllı bir pas alıp orta mesafeden vurdu. Top sağ alt köşeye gidiyor gibi görünüyordu ancak Mio Backhaus harika bir kurtarışla izin vermedi. Yan hakem korner işaretini verdi, Monaco kullanacak.
27
Mathis Detourbe (Monaco) ceza sahası içindeki takım arkadaşını bulamadı, pası çok sertti ve uzak direğin dışından auta gitti. Top oyun alanını terk etti ve Freiburg kalecisi meşin yuvarlağı oyuna sokacak.
24
Aleksandr Golovin (Monaco) korneri kullandı ancak hiçbir takım arkadaşı kafayla kaleye gönderemedi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
24
Paris Brunner (Monaco) ceza sahası içinde pası aldı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sol alt köşeye çektiği şut zayıf kaldı ve Mio Backhaus topu rahatlıkla kontrol etti. Monaco köşe vuruşu kazandı.
22
Jordy Makengo (Freiburg) ceza sahasına tehlikeli bir ortayla takım arkadaşını düşündü ancak savunma oyuncusu hücumculardan daha iyi yükselerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
20
Igor Matanović (Freiburg) ofsayt takıntısından kurtulamadı ve yan hakem bayrağını kaldırdı.
18
Kaçan harika bir fırsat! Lukas Kübler (Freiburg) ceza sahası içinde yapılan ortayı kontrol etti ancak kafa vuruşu kaleyi bulmadı. Top dışarı çıktı ve Monaco lehine kale vuruşu kararı verildi.
17🔁
Oyuncu değişikliği. Patrick Osterhage (Freiburg), Yannik Keitel'in yerine oyuna girdi.
15🔁
Oyuncu değişikliği. Patrick Osterhage (Freiburg), Yannik Keitel'in yerine oyuna girdi.
14
Yannik Engelhardt (Freiburg) acı içinde işaret ederek sağlık görevlilerini çağırıyor. Sakatlığının ne kadar ciddi olduğu henüz bilinmiyor.
10
Monakolu oyuncular şut pozisyonu yaratmak amacıyla kısa paslarla topu dolaştırıyor.
8
Top taca çıktı ve oyun taç atışıyla devam edecek.
5
Samuel Barrott düdüğünü çaldı. Yannik Keitel (Freiburg) tehlikeli hareket nedeniyle faul yaptı.
4
Mathis Detourbe (Monaco) ceza sahası içinde savunmayı aradan çıkaran pası aldı, bakmadan sol alt köşeye vurdu ancak Mio Backhaus harika bir kurtarış yaptı.
2
Freiburg oyuncuları, rakip savunmayı yarıp geçmek ve hızlı bir kontratak yapmak amacıyla kısa paslarla topu dolaştırıyor.
1
Başladık, bugünkü karşılaşma şu anda başladı.
00:01
Maça Freiburg başlıyor.
00:00
Bugünkü karşılaşmanın hakemi Samuel Barrot olacak.
00:00
Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu, şimdi bunlara göz atabilirsiniz.
00:00
İyi günler hanımlar ve beyler! Maçtaki tüm olaylardan anında haberdar olmanızı sağlayacağımız canlı anlatımımıza hoş geldiniz.
MonacoFreiburgKonferans LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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