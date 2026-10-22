Monaco - Freiburg: Kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Monaco - Freiburg karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Monaco ilk 11'i: 1. Hradecky L. (kaptan), 2. Vanderson, 72. Sane S., 4. Teze J., 13. Mavissa S., 8. Camara L., 37. Diop E., 28. Coulibaly M., 10. Golovin A., 7. Déturbe M., 29. Brunner P.
Monaco yedekleri: 11. Abline M., 14. Biret M., 19. Cabral P., 31. Fati A., 16. Kohn P., 18. Minamino T., 20. Nazinho, 22. Salisu M., 46. Soubeir A., 40. Stawiecki J., 49. Touré I., 6. Zakaria D.
Monaco teknik direktörü: Filipe Luís.
Freiburg ilk 11'i: 1. Backhaus M., 17. Kübler L., 28. Ginter M., 37. Rosenfelder M., 33. Makengo J., 8. Eggestein M. (kaptan), 16. Engelhardt Y., 19. Beste J., 14. Suzuki Y., 32. Grifo V., 31. Matanovic I.
Freiburg yedekleri: 42. Goto K., 30. Günter C., 9. Höler L., 24. Huth J., 22. Irie K., 5. Jung A., 6. Osterhage P., 7. Schade K., 29. Treu P., 20. Yamamoto R.
Freiburg teknik direktörü: Schuster J.
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