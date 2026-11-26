Taşkent'te düzenlenen prestijli gençler «Saber Tashkent Grand Prix» uluslararası judo turnuvası sona erdi. Müsabakalar boyunca Özbekistan genç milli takımı üyeleri yüksek sonuçlar elde ederek toplamda 26 madalya (5 altın, 7 gümüş ve 14 bronz) ile genel klasmanda Rusya'nın ardından onurlu bir 2. sırayı aldılar.

Turnuvanın ikinci günündeki madalya sahipleri

Turnuvanın son günü olan ikinci günde genç judocularımız milli takımımızın madalya hanesini 2 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya ile zenginleştirdiler: