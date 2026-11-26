Özbek gençleri «Saber Tashkent Grand Prix» turnuvasında 26 madalya kazandı
Taşkent'te düzenlenen prestijli gençler «Saber Tashkent Grand Prix» uluslararası judo turnuvası sona erdi. Müsabakalar boyunca Özbekistan genç milli takımı üyeleri yüksek sonuçlar elde ederek toplamda 26 madalya (5 altın, 7 gümüş ve 14 bronz) ile genel klasmanda Rusya'nın ardından onurlu bir 2. sırayı aldılar.
Turnuvanın ikinci günündeki madalya sahipleri
Turnuvanın son günü olan ikinci günde genç judocularımız milli takımımızın madalya hanesini 2 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya ile zenginleştirdiler:
Altın madalyalar (2 adet):
+90 kg: Alibek Durdiyev
-63 kg: Parizoda Yo‘ldosheva
Gümüş madalyalar (6 adet):
-73 kg: Chingiz Salimov
-81 kg: Samandar Sunnatov
-90 kg: Elnur Xolmurodov
-57 kg: Zuhra Alimova
-70 kg: Shohista To‘rayeva
+70 kg: Hulkar Baxtiyorova
Bronz madalyalar (6 adet):
-81 kg: Jasurbek Turkmanov
-81 kg: Shohmurod Shomurodov
-90 kg: Jo‘rabek Eshpo‘latov
-63 kg: Xosiyat Sobirova
-70 kg: Poshshajon Jumaboyeva
-70 kg: Ziyoda Shomurodova
Özbekistan genç milli takımının toplam madalya durumu
Madalya türü
İkinci gün sonucu
Genel sonuç (2 günün toplamı)
Altın
2 adet
5 adet
Gümüş
6 adet
7 adet
Bronz
6 adet
14 adet
Toplam
14 madalya
26 madalya (2. sıra)
Sizce, «Saber Tashkent Grand Prix» turnuvasında 26 madalya kazanan bu genç judocularımız arasından önümüzdeki yıllarda büyükler dünya şampiyonalarında ve Olimpiyat kürsülerinde zafer kazanacak yeni yıldızlar çıkar mı?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek judosunun parlak geleceği hakkındaki bu sevindirici haberi sevdiklerinizle hemen paylaşın!
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