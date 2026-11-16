Diyora Keldiyorova'nın zaferi: Judocularımız Hırvatistan Grand Prix'sinde nasıl bir sonuç elde etti?

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen prestijli Judo Grand Prix uluslararası turnuvası sona erdi. Beş sporcuyla katılan Özbekistan milli takımı, vatanımıza gümüş ve bronz madalya, ayrıca değerli sıralama puanlarıyla dönüyor.

Diyora Keldiyorova'nın dönüşü ve Murodjon Yo‘ldoshev'in gümüşü

Turnuvanın en çok dikkat çeken olaylarından biri, Paris-2024 Olimpiyat şampiyonu Diyora Keldiyorova'nın dönüşü oldu. İki buçuk yıllık aradan sonra profesyonel kariyerine geri dönen yetenekli judocumuz, Zagreb tatamisinde bronz madalya kazandı. Ayrıca, Los Angeles-2028 Olimpiyatları yolunda hanesine 350 sıralama puanı ekledi. Uzmanlara göre Diyora, yavaş yavaş eski yüksek formuna geri dönüyor.

Ayrıca -81 kg sıkletinde ülkemizi temsil eden tecrübeli judocumuz Murodjon Yo‘ldoshev de turnuvada harika bir performans sergileyerek finale kadar ulaştı ve onurlu bir gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, Yo‘ldoshev'in hanesine 490 sıralama puanı ekledi.