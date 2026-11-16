Diyora Keldiyorova'nın zaferi: Judocularımız Hırvatistan Grand Prix'sinde nasıl bir sonuç elde etti?
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen prestijli Judo Grand Prix uluslararası turnuvası sona erdi. Beş sporcuyla katılan Özbekistan milli takımı, vatanımıza gümüş ve bronz madalya, ayrıca değerli sıralama puanlarıyla dönüyor.
Diyora Keldiyorova'nın dönüşü ve Murodjon Yo‘ldoshev'in gümüşü
Turnuvanın en çok dikkat çeken olaylarından biri, Paris-2024 Olimpiyat şampiyonu Diyora Keldiyorova'nın dönüşü oldu. İki buçuk yıllık aradan sonra profesyonel kariyerine geri dönen yetenekli judocumuz, Zagreb tatamisinde bronz madalya kazandı. Ayrıca, Los Angeles-2028 Olimpiyatları yolunda hanesine 350 sıralama puanı ekledi. Uzmanlara göre Diyora, yavaş yavaş eski yüksek formuna geri dönüyor.
Ayrıca -81 kg sıkletinde ülkemizi temsil eden tecrübeli judocumuz Murodjon Yo‘ldoshev de turnuvada harika bir performans sergileyerek finale kadar ulaştı ve onurlu bir gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, Yo‘ldoshev'in hanesine 490 sıralama puanı ekledi.
Judocuların sonuçları
Sıklet ve kazanılan puanlar
Diyora Keldiyorova
Bronz madalya ve 350 sıralama puanı
Murodjon Yo‘ldoshev
Gümüş madalya ve 490 sıralama puanı (-81 kg)
Diğer katılımcılar
Davlat Bobonov, Azizbek Ortiqov, Arslonbek Tojiyev (eleme aşaması)
Genel sıralamadaki yer
66 ülke arasında 13. sıra (1 gümüş, 1 bronz)
Takım sonucu ve gelecek planları
Milli takımımızın diğer üyeleri — Olimpiyat oyunları madalyalısı Davlat Bobonov ile Azizbek Ortiqov ve Arslonbek Tojiyev bu kez eleme aşamasında güçlü rakiplerine yenildiler.
Buna rağmen, kazanılan 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile Özbekistan milli takımı dünyadaki 66 ülke arasında genel takım klasmanında yüksek bir 13. sırayı alarak dünya arenasında konumunu bir kez daha gösterdi.
Sizce uzun bir aradan sonra dönüp madalya alan Diyora Keldiyorova, Los Angeles Olimpiyatları'nda da şampiyonluğunu koruyabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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