Şampiyonlar tatamide: Davlat Bobonov ve Diyora Keldiyorova Zagreb Grand Prix'sinde yarışacak

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) takvimindeki prestijli müsabakalardan biri olan Grand Prix serisinin bir sonraki turnuvası, 13-15 Kasım tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek.

Şu ana kadar dünyanın 70 ülkesinden 507 yetenekli judocu bu müsabakaya katılacağını resmen doğruladı. Bunlar arasında Özbekistan milli takımının 5 önde gelen temsilcisi de madalyalar ve değerli dünya sıralaması puanları için mücadele edecek.

Davlat Bobonov'un beklenen dönüşü

Zagreb turnuvasının Özbek taraftarlar için en önemli heyecan kaynağı, Tokyo-2020 Olimpiyatları madalyalı ve dünya şampiyonu Davlat Bobonov'un büyük spora dönüşüyle ilgili:

Uzun bir araya son veriliyor: Başarılı judocumuz en son bu yıl 26-28 Haziran tarihlerinde Çin'de düzenlenen «Qingdao Grand Prix 2026» turnuvasında tatamiye çıkmıştı;

Sıralama puanları için mücadele: Yaklaşık beş aylık bir aradan sonra 90 kg kategorisinde yarışacak olan Bobonov, Zagreb'de sadece podyumu değil, aynı zamanda dünya sıralamasındaki yerini geri kazanmak için önemli puanlar toplamayı hedefliyor.

Aynı zamanda, milli takım kadrosunda Paris-2024 Yaz Olimpiyat Oyunları şampiyonu Diyora Keldiyorova'nın da yer alması, turnuvaya olan ilgiyi daha da artırıyor.

Zagreb Grand Prix 2026: Özbekistan milli takımı kadrosu

Hırvatistan minderlerinde ülkemizi temsil edecek beşliyle tanışın:

Sıklet Sporcu Başarıları / Durumu -52 kg Diyora Keldiyorova Paris-2024 Olimpiyat şampiyonu -66 kg Azizbek Ortiqov Genç ve umut vadeden judocu -81 kg Arslonbek Tojiyev Uluslararası turnuva katılımcısı -81 kg Murodjon Yo‘ldoshev Dünya minderlerinde büyük tecrübeye sahip judocu -90 kg Davlat Bobonov Tokyo-2020 madalyalı, Dünya şampiyonu

Zagreb Grand Prix'sinin önemi

-81 kg kategorisinde milli takımımız iki temsilciyle, Arslonbek Tojiyev ve Murodjon Yo‘ldoshev ile tatamiye çıkacak. Bu durum, söz konusu sıkletteki iç rekabetin gücünü ve kritik aşamada maksimum sonuca ulaşma hedefini göstermektedir.

3 gün sürecek olan yoğun mücadeleler, Hırvatistan'ın başkentinde dünyanın en iyi judo yıldızlarını bir araya getirecek ve yıl sonuna yaklaşırken sporcuların uluslararası sıralamadaki yerlerini sağlamlaştırmaları için belirleyici bir aşama görevi görecek.