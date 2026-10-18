12. raunt draması: Fundora son saniyede namağlup rakibini nakavt etti

·8·Spor
12. raunt draması: Fundora son saniyede namağlup rakibini nakavt etti

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen profesyonel boks gecesinin ana mücadelesi, boksseverleri hayrete düşüren eşi benzeri görülmemiş bir finalle sona erdi.

Süper yarı orta sıklette (69,9 kg'a kadar) WBC şampiyonu olan, boyu ve sıra dışı antropometrisiyle tanınan Amerikalı Sebastian Fundora (24-1-1, 16 KO) bugüne kadar yenilgi yüzü görmeyen vatandaşı Ermal Hadribay (23-0-1, 8 KO) ile ringe çıktı.

Son saniyede teknik nakavt: 12. raunt draması

12 raunt üzerinden planlanan şampiyonluk maçı, şiddetli ve sert yumruklarla dolu geçti:

  • Mesafe ve baskı mücadelesi: Her iki boksör de 12 raunt boyunca birbirine denk bir direnç göstererek maçı hakem kararına taşımaya çok yaklaşmıştı;

  • 1 saniye kala gelen darbe: Karar raundu olan 12. raundun son saniyeleri tükenirken, bitiş gongunun çalmasına sadece 1 saniye kala Fundora rakibine sert bir yumruk serisi indirerek onu ağır bir teknik nakavt durumuna düşürdü;

  • Hakemin kararı: Hakem durumu değerlendirerek maçı derhal durdurmak zorunda kaldı ve erken bir zafer ilan etti.

Fundora'nın rekoru: Dördüncü başarılı savunma

28 yaşındaki Sebastian Fundora için bu galibiyet kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu:

  • Profesyonel ring kariyeri: 2016 yılında profesyonel boksa adım atan Fundora, 2024 yılında kendi sıkletinde mutlak dünya şampiyonu unvanına ulaşmış, daha sonra bazı kemerlerinden feragat etmek zorunda kalmıştı;

  • Kemerin 4. kez korunması: Hadribay karşısında elde edilen bu dramatik zafer, WBC şampiyonluk kemerini üst üste dördüncü kez başarıyla koruması olarak tarihe geçti;

  • Rakibin ilk mağlubiyeti: Bugüne kadar 23 galibiyet alan Ermal Hadribay ise kariyerindeki ilk yenilgisini almış oldu.

Las Vegas'taki bu beklenmedik nakavt, Fundora'nın kendi sıkletindeki en tehlikeli şampiyonlardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sebastian FundoraErmal HadribayWBC ŞampiyonuLas Vegas Boks TurnuvasıBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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