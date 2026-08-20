Tarihi karşılaşmaya yeşil ışık: WBC Fury-Joshua maçını onaylayacak mı?

Profesyonel boks hayranlarının uzun yıllardır beklediği Tyson Fury ile Anthony Joshua arasındaki Britanya süper karşılaşması, resmî bir şampiyonluk yoluna dönüşebilir. Dünya Boks Konseyi (WBC) Başkanı Mauricio Sulaiman, kuruluşun bu olası süper maçı ağır sıklet kategorisinde final eleme maçı olarak resmen onaylayacağını açıkladı. Bu karar boksörlere hangi fırsatları sunuyor?

«WBC böylesine tarihi bir karşılaşmanın parçası olmaktan gurur duyuyor»: Sulaiman’ın açıklaması

WBC Başkanı, her iki Britanyalı süperstarın kuruluş tarihindeki yerini överek karşılaşmanın resmî statüsünü açıkladı:

"WBC, Tyson Fury ağır sıklet kategorisinde bir numaralı resmî meydan okuyucu olduğu için bu maçı kesinlikle final eleme karşılaşması olarak onaylayacak. WBC böylesine büyük bir olayın parçası olmaktan gurur duyuyor. İkisi de olağanüstü sporcular. Fury, kuruluşumuzun tarihindeki en büyük elçilerden biri ve onunla her zaman gurur duyuyoruz. Joshua ise profesyonel kariyerine başladığında WBC sıralamasında iki numaralı meydan okuyucuydu ve uzun süre WBC International kemerini savundu. Belki de Joshua’yı yeniden WBC sistemine tamamen dahil etmenin zamanı gelmiştir", — dedi Mauricio Sulaiman.

Fury ile Joshua arasındaki olası WBC final eleme karşılaşması

Gösterge Tyson Fury (Büyük Britanya) Anthony Joshua (Büyük Britanya) WBC’deki mevcut statüsü Bir numaralı resmî meydan okuyucu Sıralamaya dönmesi beklenen eski şampiyon Kuruluşla bağlantısı Eski WBC dünya şampiyonu ve resmî elçisi Eski WBC International kemer sahibi Karşılaşmanın statüsü Final Eleme Maçı (Kazanan, doğrudan dünya şampiyonluğu kemeri için mücadele edecek) Final Eleme Maçı Organizasyonun amacı Büyük Britanya ve dünya boks tarihindeki en büyük eleme karşılaşması

Mutlak şampiyonluğa giden yolda belirleyici adım

Taraflar bu karşılaşma için anlaşmaya varırsa maçın galibi, WBC yolunda dünya şampiyonluğu kemeri için zorunlu meydan okuyucu olacak. Uzmanlara göre iki Britanyalı ağır sıklet efsanesinin ringde karşı karşıya gelmesi, stadyumları dolduracak ve yayıncılık alanında yeni rekorlar kıracak.

Sizce yıllardır beklenen bu karşılaşmada hangi Britanyalı yıldız üstün gelecek — Tyson Fury mi, Anthony Joshua mı?

Analiz ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli haberi boks hayranlarıyla hemen paylaşın!