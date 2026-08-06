Noel Mikaelyan beklenmedik bir seçim yaptı: Rakibi artık Opetaia

Cruiserweight kategorisinde büyük bir karşılaşma resmiyet kazanmak üzere. Ermenistanlı Noel Mikaelyan, David Benavidez ile beklenen şampiyonluk maçının yerine, yenilgi yüzü görmeyen Jai Opetaia ile ringe çıkmayı seçti.

Karşılaşma, 12 Eylül'de Las Vegas'ta düzenlenecek büyük boks gecesinin ikinci ana maçı olacak. Gecenin ana karşılaşmasında Ryan Garcia ve Conor Benn, yarı orta sıklet kemeri için mücadele edecek.

Benavidez maçı neden gerçekleşmedi?

Mikaelyan, WBC'nin mevcut şampiyonu olarak David Benavidez'e karşı zorunlu unvan savunmasına çıkmak zorundaydı. Dünya Boks Konseyi, 29 Mayıs'ta bu karşılaşmayı resmen belirlemiş ve taraflara müzakereleri sonuçlandırma görevi vermişti.

Ancak Mikaelyan cephesine göre, aradan 60 günden fazla zaman geçmesine rağmen Benavidez ekibinden resmi ve net bir mali teklif almadılar. Ermeni boksörün danışmanı Anthony Girges, uzun süre ringlerden uzak kalmak istemedikleri için Opetaia ile maç seçeneğini kabul ettiklerini söyledi.

Bu nedenle kararı Benavidez'den basitçe kaçış olarak değerlendirmek tabloyu tam olarak yansıtmıyor. WBC maçı belirlemişti ancak taraflar sözleşme ve mali şartlar konusunda nihai anlaşmaya varamadı.

Opetaia IBF kemerini neden kaybetmişti?

Jai Opetaia daha önce IBF dünya şampiyonuydu. Ancak mart ayında Brandon Glanton'a karşı Zuffa Boxing kemeri için yaptırım uygulanmamış bir maçta mücadele edince IBF tarafından şampiyonluk unvanından mahrum bırakıldı.

IBF'nin açıklamasına göre maç başlangıçta belirli şartlar altında onaylanmıştı. Basın toplantısında Zuffa Boxing şampiyonluk kemerinin de ortaya konacağı açıklanınca kuruluş yaptırım kararını geri çekti. 19 Mart'ta düzenlenen toplantının ardından IBF kemeri boşta ilan edildi.

Opetaia ise Glanton'u puanla net bir şekilde mağlup ederek Zuffa Boxing tarihindeki ilk cruiserweight şampiyonu oldu. Avustralyalı boksör ayrıca The Ring kemerini de elinde tutuyor.

Hangi kemerler ortaya konacak?

Opetaia-Mikaelyan maçı, 90,7 kilograma kadar olan cruiserweight kategorisinde yapılacak. Mevcut plana göre mücadelede Opetaia'nın The Ring ve Zuffa Boxing unvanları ortaya konacak.

Mikaelyan'ın WBC kemerinin durumu ise henüz tam olarak netleşmedi. Çünkü kuruluş onu Benavidez'e karşı zorunlu unvan savunmasına çıkarmıştı ve bu kararın resmen iptal edildiği açıklanmadı. Bazı kaynaklar şimdilik yalnızca Opetaia'ya ait unvanların ortaya konacağını bildiriyor.

Dolayısıyla karşılaşmayı hemen «tüm kemerlerin birleştirileceği maç» olarak nitelendirmemek gerekiyor. WBC ayrı bir karar almazsa Mikaelyan şampiyonluk unvanını ringde savunmayabilir, hatta kemerinden mahrum kalabilir.

Yenilgisiz favoriye karşı en zorlu sınav

Jai Opetaia profesyonel kariyerinde 30 maça çıktı ve tümünü kazandı. Rakiplerinin 23'ünü nakavtla mağlup eden Opetaia; hareketliliği, yüksek temposu ve güçlü sol eliyle öne çıkıyor.

Noel Mikaelyan'ın ise 28 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 12 nakavtlık bir derecesi bulunuyor. Mikaelyan, Aralık 2025'te Badou Jack'i puanla mağlup ederek WBC kemerini geri almıştı.

Opetaia bu eşleşmede favori olarak görülebilir. Ancak Mikaelyan deneyimli, mesafeyi iyi ayarlayan ve büyük maçlarda acele etmeden çalışan bir boksör. Avustralyalı rakibinin erken baskı kurmaya çalışması halinde Ermeni şampiyonun karşı ataklara ve uzun mesafeden vuruşlara güvenmesi bekleniyor.

Büyük pursel haberleri doğrulanmadı

Mikaelyan'ın bu maçtan kariyerindeki en yüksek pursesini alabileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Zuffa Boxing'in sporculara yüksek ücretler ödediği sıkça konuşulsa da Opetaia-Mikaelyan maçı için ayrılan bütçe resmi olarak açıklanmadı.

Ayrıca Mikaelyan'ın Zuffa Boxing ile uzun vadeli bir sözleşme imzalayıp imzalamadığı ya da yalnızca tek maçlık bir anlaşma yaptığı konusunda da net ayrıntılar paylaşılmadı. Bu nedenle pursesi şimdilik «kariyerinin en yüksek ücreti» olarak kesin biçimde nitelendirmek için yeterli dayanak bulunmuyor.

Las Vegas gecesi daha da güçlendi

12 Eylül'deki boks gecesi Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da düzenlenecek. Ryan Garcia-Conor Benn maçı resmi olarak gecenin ana karşılaşması ilan edildi.

Opetaia ve Mikaelyan'ın programa eklenmesi turnuvanın sportif değerini önemli ölçüde artırdı. Bir tarafta yenilgisiz ve kendisini sıkletin en iyisi olarak gören Opetaia var. Diğer tarafta ise zorunlu unvan savunması gerçekleşmeyince tamamen farklı ve daha tehlikeli bir yol seçen Mikaelyan bulunuyor.

12 Eylül'de Mikaelyan'ın kararının cesur bir adım mı yoksa kariyerindeki en büyük hata mı olduğu ringde belli olacak. Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram ya da diğer sosyal medya platformlarında boksseverlerle paylaşın!