Özbek boksörler WBC'nin Eylül ayı sıralamasında kaçıncı sırada?

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Özbek boksörler WBC'nin Eylül ayı sıralamasında kaçıncı sırada?

Dünya profesyonel boksunun en prestijli kuruluşu olan Dünya Boks Konseyi (WBC), 2026 Eylül ayı sonu itibarıyla güncellenen sıralamasını resmen açıkladı. Diğer kuruluşlardan farklı olarak genişletilmiş Top-40 listesi şeklinde yayınlanan bu listede, Özbekistan'dan 11 boksör kendine yer buldu.

Özellikle birinci yarı orta sıklette üç Özbek boksörün zirveye yakın isimler arasında yer alması, Özbek boks okulunun dünya sahnesindeki ağırlığını bir kez daha kanıtlıyor.

Ağırsiklet: Jalolov yerini korudu, Mullojonov geriledi

En ilgi çekici ve prestijli sıklette iki Özbek Olimpiyat şampiyonunun sonuçları şu şekilde oluştu:

  • Bahodir Jalolov istikrarını sürdürüyor: İki kez Olimpiyat şampiyonu olan boksör, ağırsiklette (+101,6 kg) geçen ay olduğu gibi 11. sıradaki yerini korudu. Bu klasmanda şampiyonluk kemeri Agit Kabayel'e aitken, sıralama liderliği eski dünya şampiyonu Tyson Fury'de bulunuyor;

  • Lazizbek Mullojonov: Bir diğer ağır sıklet yıldızımız yeni tabloda üç basamak gerileyerek 22. sıradan 25. sıraya yerleşti.

Ergashev ve Shexov'un yükselişi, Madrimov ve Meliqo‘ziyev'in durumu

Güncellenen listede birçok vatandaşımız üst sıralara tırmanırken, bazı sıkletlerde küçük düşüşler gözlemlendi:

  • Shohjahon Ergashev'in yükselişi: Birinci yarı orta sıklette (63,5 kg) dövüşen nakavtçı Shohjahon Ergashev bir basamak yükselerek 31. sıraya yerleşti. Bu klasmanda Mujibillo Tursunov da 29. sıradan 28. sıraya yükselirken, Ruslan Abdullayev 35. sırada kaldı (sıklet şampiyonu — Dalton Smith);

  • Muhammad Shexov ilk ona girdi: İkinci horoz sıklette (55,3 kg) Muhammad Shexov 10. sıradan 9. sıraya sıçradı. Bu klasmanın bir numaralı adaylarından biri olan Murodjon Ahmadaliyev ise mutlak şampiyon Naoya Inoue'nin liderliğindeki sıklette 3. sıradaki yerini koruyor;

  • Meliqo‘ziyev ve Madrimov: Süper orta sıklette (76,2 kg) Bektemir Meliqo‘ziyev bir basamak gerileyerek 6. sıraya düştü (Nurislom Ismoilov ise 28. sırada). Birinci orta sıklette (69,8 kg) eski şampiyon Isroil Madrimov 7. sıradan 8. sıraya yerleşti (şampiyon — Sebastian Fundora);

  • Sirochbek Ismoilov ilerliyor: Hafif sıklette (61,23 kg) Sirochbek Ismoilov bir basamak ilerleyerek 15. sıraya yükseldi.

WBC yeni sıralamasındaki 11 Özbek boksörün tamamı:

  1. Murodjon Ahmadaliyev (55,3 kg) — 3. sıra (geçen ay da 3)

  2. Bektemir Meliqo‘ziyev (76,2 kg) — 6. sıra (geçen ay 5)

  3. Isroil Madrimov (69,8 kg) — 8. sıra (geçen ay 7)

  4. Muhammad Shexov (55,3 kg) — 9. sıra (geçen ay 10)

  5. Bahodir Jalolov (+101,6 kg) — 11. sıra (geçen ay da 11)

  6. Sirochbek Ismoilov (61,23 kg) — 15. sıra (geçen ay 16)

  7. Lazizbek Mullojonov (+101,6 kg) — 25. sıra (geçen ay 22)

  8. Mujibillo Tursunov (63,5 kg) — 28. sıra (geçen ay 29)

  9. Nurislom Ismoilov (76,2 kg) — 28. sıra (geçen ay da 28)

  10. Shohjahon Ergashev (63,5 kg) — 31. sıra (geçen ay 32)

  11. Ruslan Abdullayev (63,5 kg) — 35. sıra (geçen ay da 35)

Sıralamanın üst basamaklarında yer alan vatandaşlarımızın bu başarıları, yakın gelecekte WBC bünyesinde şampiyonluk maçlarına daha da yaklaştıklarını gösteriyor.

WBCMurodjon AhmadaliyevBektemir Meliqo‘ziyevBahodir JalolovBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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