Bahodir Jalolov WBC sıralamasında yükseldi: İlk ona yaklaşıyor

Özbekistanlı ünlü ağır sıklet boksör Bahodir Jalolov WBC'nin güncellenen sıralamasında bir basamak daha yükseldi. 3 Eylül itibarıyla güncellenen listede Jalolov 13. sıradan 11. sıraya yükseldi. Bu durum, onu dünyanın en prestijli boks kuruluşlarından birinin sıralamasında ilk ona daha da yaklaştırdı.

Dikkat çekici olan, Jalolov'un önündeki sırada da bir değişiklik olması: Ukraynalı Andriy Novitskiy 12. sıradan 10. sıraya yükseldi. Sıralamanın zirvesinde ise hala İngiliz Tyson Fury bulunuyor.

Jalolov iki basamak yükseldi

WBC'nin Eylül ayı sıralamasında Bahodir Jalolov 11. sırada yer aldı. Bir önceki listede 13. sıradaydı.

Böylece Özbek boksör, tek bir güncellemede iki basamak birden yükselmiş oldu.

Gösterge Sonuç Önceki sıralama 13. sıra Yeni sıralama 11. sıra Değişim +2 basamak Güncel sıralama tarihi 3 Eylül 2026 Kategori Ağır sıklet

WBC'nin resmi listesinde Jalolov 11. sırada kaydedildi.

Önünde kimler var?

Jalolov'un bulunduğu ağır sıklet sıralamasında ilk sırada Tyson Fury yer alıyor.

Onu Anthony Joshua, Frank Sanchez, Deontay Wilder ve Moses Itauma gibi ünlü boksörler takip ediyor.

WBC'nin Eylül ayı sıralamasında ilk on şu şekildedir:

Tyson Fury Anthony Joshua Frank Sanchez Deontay Wilder Moses Itauma Efe Ajagba Joseph Parker Rico Verhoeven Richard Riakporhe Andriy Novitskiy

11. Bahodir Jalolov

Yani Özbek boksörü ilk ondan sadece bir basamak ayırıyor.

Novitskiy de Jalolov ile birlikte yükseldi

Sıralamada Jalolov'a en yakın duran boksörlerden biri Ukraynalı Andriy Novitskiy.

O da konumunu iyileştirerek 12. sıradan 10. sıraya yükseldi. Sonuç olarak Novitskiy ilk ona girerken, Jalolov 11. sıraya yerleşti.

Bu iki boksörün sıralamasındaki değişim, ağır sıkletteki rekabetin ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor.

Jalolov'un profesyonel ringdeki sonucu

Jalolov, profesyonel boksta da Özbek taraftarların en büyük umutlarından biri olmaya devam ediyor.

Kariyer rekoru — 17 galibiyet, 15 nakavt.

Bu gösterge, boksörün profesyonel kariyerindeki yüksek verimliliğini ortaya koyuyor: 17 galibiyetin 15'i nakavtla sonuçlandı.

Jalolov'un son maçı ise 2026 yılı 9 Mayıs'ta Manchester'da gerçekleşti. O maçta Hırvat Agron Smakici'yi nakavtla mağlup etmişti.

Sıradaki adım — WBC ilk onu

Jalolov'un 11. sıraya yükselmesiyle en merak edilen nokta netleşti: Özbek boksör WBC sıralamasında ne zaman ilk ona girecek?

Bunun için mevcut sıralamada 10. sırada bulunan Novitskiy'i geçmesi gerekecek.

Şu anda WBC sıralamasında Jalolov'un önünde dünya boksunda büyük isim yapmış boksörler bulunuyor. Dolayısıyla bir sonraki yükselişi daha da büyük önem taşıyor.

Özellikle ağır sıkletteki yoğun rekabet ortamında, her yeni galibiyet Jalolov'u daha üst basamaklara taşıyabilir.

Özbek boksör şampiyonluk yolunda bir adım daha attı

WBC'nin 3 Eylül'de güncellenen resmi sıralaması, Jalolov'un konumunun iyileştiğini gösteriyor.

13. sıradan 11. sıraya — iki basamak yükseliş.

Artık önünde tek bir net hedef var: WBC ilk onuna girmek.

Jalolov'un sonraki maçları, bu hedefe ne kadar hızlı yaklaşacağını belirleyecek.