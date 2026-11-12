WBC yeni sıralamasını açıkladı: Özbek boksörlerin konumları nasıl?

2 dk okuma2
WBC yeni sıralamasını açıkladı: Özbek boksörlerin konumları nasıl?

Dünya Boks Konseyi (WBC), profesyonel boksörlerin güncellenmiş sıralama listesini yayınladı. Diğer prestijli kuruluşlardan farklı olarak Top-40 şeklinde genişletilmiş bir liste sunan bu sıralamada, bu kez de toplam 11 Özbek boksör yerini aldı.

Özbek boksörlerin WBC sıralamasındaki yeni konumları

Sporcularımız birçok sıklette konumlarını iyileştirmeyi başardılar. Özellikle ağır sıklette Bakhodir Jalolov ve Lazizbek Mullojonov yükseliş gösterirken, birinci yarı orta sıklette Ruslan Abdullayev büyük bir sıçrama yaptı.

Aşağıdaki tabloda Özbek boksörlerin WBC sıralamasındaki güncel durumlarını görebilirsiniz:

Sıklet

Sporcu

Güncel Sıra

Önceki Sıra / Değişim

Sıklet Şampiyonu

Ağır sıklet (+101,6 kg)

Bakhodir Jalolov

10. sıra

11. sıradan yükseldi

Agit Kabayel

Ağır sıklet (+101,6 kg)

Lazizbek Mullojonov

24. sıra

25. sıradan yükseldi

Agit Kabayel

Süper orta sıklet (76,2 kg)

Bektemir Melikuziev

7. sıra

6. sıradan düştü

Saul Alvarez

Süper orta sıklet (76,2 kg)

Nurislom Ismoilov

27. sıra

28. sıradan yükseldi

Saul Alvarez

Süper yarı orta sıklet (69,8 kg)

Israil Madrimov

7. sıra

8. sıradan yükseldi

Sebastian Fundora

Birinci yarı orta sıklet (63,5 kg)

Mujibillo Tursunov

26. sıra

28. sıradan yükseldi

Dalton Smith

Birinci yarı orta sıklet (63,5 kg)

Shohjahon Ergashev

31. sıra

Değişim yok

Dalton Smith

Birinci yarı orta sıklet (63,5 kg)

Ruslan Abdullayev

18. sıra

35. sıradan hızla yükseldi

Dalton Smith

Birinci yarı orta sıklet (63,5 kg)

Sirochbek Ismoilov

16. sıra

Yeni pozisyon

Dalton Smith

Süper horoz sıklet (55,3 kg)

Murodjon Akhmadaliev

3. sıra

Değişim yok

Naoya Inoue

Süper horoz sıklet (55,3 kg)

Muhammad Shekhov

10. sıra

9. sıradan düştü

Naoya Inoue

Liderlerin performansları ve beklentiler

İncelenen güncel sıralamaya göre, temsilcilerimiz arasında en yüksek sıralardan birini süper horoz sıklette mücadele eden Murodjon Akhmadaliev (3. sıra) elinde tutuyor. Ayrıca deneyimli boksörlerimiz Israil Madrimov ve Bektemir Melikuziev ilk on içerisinde yer alarak kendi klasmanlarındaki şampiyonluk kemeri için adaylık şanslarını koruyorlar.

Sizce yakın gelecekte hangi Özbek boksörümüz ilk olarak WBC şampiyonluk kemeri için dövüşme hakkını kazanacak? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Spor haberleri