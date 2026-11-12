WBC yeni sıralamasını açıkladı: Özbek boksörlerin konumları nasıl?
Dünya Boks Konseyi (WBC), profesyonel boksörlerin güncellenmiş sıralama listesini yayınladı. Diğer prestijli kuruluşlardan farklı olarak Top-40 şeklinde genişletilmiş bir liste sunan bu sıralamada, bu kez de toplam 11 Özbek boksör yerini aldı.
Özbek boksörlerin WBC sıralamasındaki yeni konumları
Sporcularımız birçok sıklette konumlarını iyileştirmeyi başardılar. Özellikle ağır sıklette Bakhodir Jalolov ve Lazizbek Mullojonov yükseliş gösterirken, birinci yarı orta sıklette Ruslan Abdullayev büyük bir sıçrama yaptı.
Aşağıdaki tabloda Özbek boksörlerin WBC sıralamasındaki güncel durumlarını görebilirsiniz:
Sıklet
Sporcu
Güncel Sıra
Önceki Sıra / Değişim
Sıklet Şampiyonu
Ağır sıklet (+101,6 kg)
Bakhodir Jalolov
10. sıra
11. sıradan yükseldi
Agit Kabayel
Ağır sıklet (+101,6 kg)
Lazizbek Mullojonov
24. sıra
25. sıradan yükseldi
Agit Kabayel
Süper orta sıklet (76,2 kg)
7. sıra
6. sıradan düştü
Saul Alvarez
Süper orta sıklet (76,2 kg)
Nurislom Ismoilov
27. sıra
28. sıradan yükseldi
Saul Alvarez
Süper yarı orta sıklet (69,8 kg)
Israil Madrimov
7. sıra
8. sıradan yükseldi
Sebastian Fundora
Birinci yarı orta sıklet (63,5 kg)
Mujibillo Tursunov
26. sıra
28. sıradan yükseldi
Dalton Smith
Birinci yarı orta sıklet (63,5 kg)
Shohjahon Ergashev
31. sıra
Değişim yok
Dalton Smith
Birinci yarı orta sıklet (63,5 kg)
Ruslan Abdullayev
18. sıra
35. sıradan hızla yükseldi
Dalton Smith
Birinci yarı orta sıklet (63,5 kg)
Sirochbek Ismoilov
16. sıra
Yeni pozisyon
Dalton Smith
Süper horoz sıklet (55,3 kg)
3. sıra
Değişim yok
Naoya Inoue
Süper horoz sıklet (55,3 kg)
Muhammad Shekhov
10. sıra
9. sıradan düştü
Naoya Inoue
Liderlerin performansları ve beklentiler
İncelenen güncel sıralamaya göre, temsilcilerimiz arasında en yüksek sıralardan birini süper horoz sıklette mücadele eden Murodjon Akhmadaliev (3. sıra) elinde tutuyor. Ayrıca deneyimli boksörlerimiz Israil Madrimov ve Bektemir Melikuziev ilk on içerisinde yer alarak kendi klasmanlarındaki şampiyonluk kemeri için adaylık şanslarını koruyorlar.
Sizce yakın gelecekte hangi Özbek boksörümüz ilk olarak WBC şampiyonluk kemeri için dövüşme hakkını kazanacak? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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