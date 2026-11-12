WBC yeni sıralamasını açıkladı: Özbek boksörlerin konumları nasıl?

Dünya Boks Konseyi (WBC), profesyonel boksörlerin güncellenmiş sıralama listesini yayınladı. Diğer prestijli kuruluşlardan farklı olarak Top-40 şeklinde genişletilmiş bir liste sunan bu sıralamada, bu kez de toplam 11 Özbek boksör yerini aldı.

Özbek boksörlerin WBC sıralamasındaki yeni konumları

Sporcularımız birçok sıklette konumlarını iyileştirmeyi başardılar. Özellikle ağır sıklette Bakhodir Jalolov ve Lazizbek Mullojonov yükseliş gösterirken, birinci yarı orta sıklette Ruslan Abdullayev büyük bir sıçrama yaptı.

Aşağıdaki tabloda Özbek boksörlerin WBC sıralamasındaki güncel durumlarını görebilirsiniz: