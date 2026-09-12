Conor Benn, Ryan Garcia ile oynayacağı süper maç öncesi herkesi şoke etti

·44·Spor
Conor Benn, Ryan Garcia ile oynayacağı süper maç öncesi herkesi şoke etti

Profesyonel boks dünyası, benzeri görülmemiş bir anatomik ve fiziksel dönüşüme tanıklık etti. 29 yaşındaki İngiliz boksör Conor Benn, yarı orta sıklet WBC kemerinin sahibi, Meksika asıllı ünlü Ryan Garcia ile yapacağı süper maç öncesinde herkesi hayrete düşürdü. Resmi tartıdan sadece sekiz saat sonra Benn, vücut ağırlığını tam 14,7 kilogram artırdığını açıkladı. ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen "Zuffa Boxing" turnuvasının ana maçı olarak beklenen bu karşılaşmanın sözleşmesinde yeniden tartı kısıtlamasının bulunmaması, İngiliz boksörün ringe gerçek bir "ağır sıklet canavarı" gibi çıkmasının önünü açtı.

Peki, Benn kısa sürede nasıl 80,9 kilograma "çıktı", Garcia bu fiziksel baskıya nasıl dayanacak ve yarın, 13 Eylül sabahı Las Vegas ringinde kimin eli havaya kalkacak?

66,2'den 80,9 kg'a: 8 saatlik sansasyonel sıçrama

Tartıdan sonraki kısa süre içinde yaşanan değişim, deneyimli uzmanları bile şaşkına çevirdi:

  • Dün akşamki sonuç — 66,2 kg: Dün resmi tartıya çıkan Conor Benn, belirlenen limiti tam olarak karşılayarak 66,2 kilogram ağırlığındaydı;

  • Bugünkü sıçrama — 80,9 kg (178,4 pound): Sadece 8 saat sonra, vücudun yeniden hidrasyonu ve beslenmesi sayesinde ağırlığı 80,9 kg'a yükseldi; bu tam 14,7 kilogramlık keskin bir artış anlamına geliyor;

  • Sözleşmede limit olmaması işine yaradı: En önemli nokta, boksörler arasındaki anlaşmada maç günü yeniden tartıya çıkma veya ağırlığı belirli bir limitte tutma konusunda hiçbir şartın bulunmamasıydı;

  • Ringdeki ağırlık avantajı: Bu durum, İngiliz dövüşçüye ringde rakibinden çok daha ağır, cüsseli ve vuruş gücü açısından daha etkili olma imkanı sağlıyor.

Nakavtçıların çarpışması: Garcia ve Benn'in istatistikleri

İki rakibin profesyonel ringdeki deneyimi ve istatistikleri şiddetli bir maç vadediyor:

  • Ryan Garcia (27 yaş, ABD): 2016'da profesyonel kariyerine başlayan ve 2023'ten beri yarı orta sıklette dövüşen boksör, 24 galibiyet (20'si nakavt) ve sadece 2 mağlubiyete sahip;

  • Conor Benn (29 yaş, İngiltere): 2016 Nisan ayında profesyonel boksa adım atan Benn'in 25 galibiyeti (14'ü nakavt) ve 1 mağlubiyeti bulunuyor;

  • Vuruş gücü ve hızın çarpışması: Garcia'nın sol kroşesi ve şimşek hızı, Benn'in ağırlığı, agresif baskısı ve fiziksel gücüne karşı test edilecek.

13 Eylül sabahı, Las Vegas: "Zuffa Boxing" turnuvasında neler bekleniyor?

Boksseverlerin gözü yarın sabah okyanusun ötesine çevrilecek:

  • Zuffa Boxing projesi: Yeni organizasyon kapsamında düzenlenen bu müsabakanın yılın en parlak ve çekişmeli şovlarından biri olması bekleniyor;

  • Maç saati: Bu ana karşılaşma yarın, 13 Eylül sabahı Las Vegas'tan canlı olarak yayınlanacak;

  • Ölüm kalım maçı: Kazanan taraf yarı orta sıkletin mutlak lideri olacak ve büyük ödüllü maçların kapısını aralayacak, kaybeden boksör ise elit seviyeden önemli ölçüde uzaklaşacak.

Conor Benn'in bu sekiz saatlik fiziksel hamlesi ona gerçek bir avantaj mı sağlayacak, yoksa fazla kilo hızını öldürüp onu Garcia'nın hedefi haline mi getirecek? Ringin vereceği cevap çok yakın.

Sizce Conor Benn'in maça kadar yaklaşık 15 kilogram alması ona zafer getirecek mi, yoksa Ryan Garcia'nın şimşek hızındaki nakavt yumrukları bu planı bozacak mı? Las Vegas'taki bu süper maçta hangi boksörün nakavtla kazanacağını düşünüyorsunuz? Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve boks dünyasındaki bu sıcak gelişmeyi tüm hayranlara duyurun!

BoksConor BennRyan GarciaZuffa BoxingLas Vegas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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