Behruz Karimov'un forma giydiği maçta Lugano, İsviçre Kupası'nda Pully'yi 4-0 mağlup etti

·78·Spor
Behruz Karimov'un forma giydiği maçta Lugano, İsviçre Kupası'nda Pully'yi 4-0 mağlup etti

İsviçre Kupası 1/16 final turu kapsamında deplasmanda sahaya çıkan Lugano kulübü, alt lig temsilcisi Pully takımına karşı 4-0'lık net ve güvenli bir galibiyet aldı.

Bu karşılaşma Özbek futbolseverler için de dikkat çekiciydi; Özbekistan Milli Takımı oyuncusu, genç savunmacı Behruz Karimov maçın ikinci yarısında yedek kulübesinden oyuna dahil olarak takımının farklı galibiyetini korumasına katkıda bulundu.

Marques'ten duble ve ilk yarıda çözülen düğüm

Lugano maçın ilk dakikalarından itibaren sahada tam bir üstünlük kurdu:

  • 5. dakikada hızlı gol: Maçın henüz 5. dakikasında forvet Marques skoru açarak konuk ekibi öne geçirdi — 0:1;

  • Alioski'den penaltı: 16. dakikada Lugano penaltı vuruşu kazandı ve Ezgjan Alioski bu fırsatı değerlendirerek skoru 0:2'ye getirdi;

  • İlk yarıya nokta koyan gol: Hakem tarafından ilk yarıya eklenen 5. dakikada Kelvin rakip fileleri havalandırarak farkı üçe çıkardı — 0:3;

  • 56. dakikada duble: İkinci yarının başında, 56. dakikada Marques maçtaki ikinci golünü atarak duble yaptı ve skoru 0:4 olarak belirledi.

Behruz Karimov'un oyuna girişi

Maçın kaderi belli olduktan sonra teknik ekip, as oyuncuları dinlendirerek gençlere şans verdi:

  • 80. dakikada değişiklik: Mücadelenin 80. dakikasında maçın yıldızı Marques'in yerine Özbek savunmacı Behruz Karimov oyuna dahil oldu;

  • Güvenli oyun: Karimov kalan sürede savunma hattında disiplinli bir performans sergileyerek rakibin gol bulmasına izin vermedi ve kalesini gole kapatmaya katkı sağladı.

Maç raporu

İsviçre Kupası. 1/16 final

Pully — Lugano 0:4

Goller: Marques (5, 56), Alioski (16 pen), Kelvin (45+5).

  • Lugano: Ballmos, Kelvin, Alioski, Kenduchi, Bichsel, Beckham Castro, Pihlstrom (Ajdin, 57), Marques (Karimov, 80), Moncada (Ajeti, 72), Zanotti (Carbone, 56), Behrens.

Deplasmandaki bu farklı galibiyet, Lugano'yu turnuvada 1/8 final turuna güvenle taşıdı.

LuganoPullyİsviçre KupasıBehruz KarimovFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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