Shomurodov ve Fayzullayev'e kaç puan verildi? Özbekistan — Rusya maçının istatistikleri

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Shomurodov ve Fayzullayev'e kaç puan verildi? Özbekistan — Rusya maçının istatistikleri

Taşkent'teki muhteşem Paxtakor Stadyumu'nda Özbekistan ve Rusya milli futbol takımları arasında oynanan hazırlık maçı, inanılmaz bir dramaya ve konuk ekibin 3-2'lik geri dönüş galibiyetine sahne oldu. 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan temsilcilerimizin performansı çokça tartışıldı.

Ünlü istatistik portalı Flashscore bu çekişmeli karşılaşmanın ardından sahada görev alan her futbolcunun performansını ayrı ayrı değerlendirdi.

Özbekistan milli takımı oyuncularının istatistikleri

Maça ilk 11'de başlayan milli takım kaptanımız ve forvetimiz Eldor Shomurodov 80. dakikaya kadar sahada kaldı ve yerini Husain Norchayev'e bıraktı. Portal, oyuncunun sahadaki performansına 6,1 puan verdi.

Ayrıca ofansif orta sahamız Abbosbek Fayzullayev de 80 dakika boyunca aktif bir oyun sergiledikten sonra yerini Azizbek Amonov'a bıraktı ve kendisine 5,8 puan verildi.

Özbek futbolcular

Sahada kaldığı süre / Değişiklik

Flashscore puanı

Dostonbek Hamdamov

62 dakika oynadı (Diyor Xolmatov ile değişti)

6,5 puan (Milli takımda en yüksek)

Akmal Mozgovoy

Yorulmadan ilk 11'de mücadele etti

6,5 puan (En iyi performans)

Eldor Shomurodov (Kaptan)

80 dakika oynadı (Husain Norchayev ile değişti)

6,1 puan

Abbosbek Fayzullayev

80 dakika oynadı (Azizbek Amonov ile değişti)

5,8 puan

Maçın adamı — Nikolay Komlichenko

Konuk ekip adına oyunun kaderini tamamen değiştiren forvet Nikolay Komlichenko maçın en iyi oyuncusu seçildi. İkinci yarıda, 66. dakikada oyuna dahil olan forvet, sadece birkaç dakika içinde duble yaparak takımına galibiyeti getirdi. Bu etkili performansı nedeniyle portal tarafından maçın en yüksek puanı olan 8,9 puan verildi.

Sıradaki sınavlar öncesinde

Her iki takım da hedeflerine ulaşmak için bir sonraki hazırlık aşamasına geçti. Özbekistan milli takımı bir sonraki hazırlık maçını 17 Kasım'da Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadyumu'nda Suudi Arabistanile oynayacak. Rusya milli takımı ise aynı gün Krasnodar şehrinde Venezuela ile karşılaşacak.

Sizce Flashscore tarafından verilen bu puanlar, futbolcuların sahadaki performansını ne kadar doğru yansıtıyor? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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