Özbek ikilisinin katkısı: Shomurodov ve Fayzullayev’in performansı nasıl değerlendirildi?
Türkiye Süper Lig’inin yeni sezonunun ilk haftasında Özbek futbolcular kendilerini en iyi şekilde göstermeye başladı. İstanbul’un Başakşehir kulübü, sahasında Kocaelispor’u konuk ederek 2-0’lık net bir galibiyet aldı.
Karşılaşma ev sahibi ekibin tam üstünlüğüyle geçerken, kazanılan galibiyette Özbekistan Millî Takımı’nın yıldızlarının katkısı büyük oldu.
14. dakikada asist, ikinci yarıda Shomurodov’dan gol
İki vatandaşımız da Başakşehir’in hücum hattındaki kilit oyuncular olarak sahada belirleyici roller üstlendi:
Fayzullayev’den isabetli pas: Abbosbek Fayzullayev, daha 14. dakikada takım arkadaşı Christopher Operi’ye uygun bir gol fırsatı hazırlayarak harika bir asist yaptı ve takımının öne geçmesini sağladı;
Shomurodov’un yeni sezondaki ilk golü: Başakşehir’in en golcü oyuncusu Eldor Shomurodov, ikinci yarıda rakip fileleri havalandırarak yeni sezondaki gol sayısını açtı ve takımının galibiyetini perçinledi.
Flashscore değerlendirmesi: Shomurodov’a 8,3, Fayzullayev’e 7,6 puan
Futbol istatistikleri ve analizleri konusunda uzmanlaşmış saygın Flashscore uluslararası yayını, karşılaşmanın oyuncularını ayrı ayrı değerlendirdi:
Eldor Shomurodov: Rakip kale önündeki etkili hareketleri ve attığı kritik gol sayesinde 8,3 puan alarak sahanın en iyi ikinci oyuncusu seçildi;
Abbosbek Fayzullayev: Sezona verimli bir asistle başlayan kanat oyuncusu, uzmanlar tarafından 7,6 puanalmaya layık görüldü;
En yüksek puan: Başakşehir’deki en yüksek puanı, maçın ilk golünü atan Christopher Operi aldı — 8,6 puan.
Sıradaki sınav — Trabzonspordeplasmanı
Sezona 2-0’lık galibiyetle başlayan İstanbul ekibi, lig tablosunda liderler arasındaki yerini aldı:
Sıradaki karşılaşma: Başakşehir, 2. hafta kapsamında 23 Ağustos’ta deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor’a karşı sahaya çıkacak.
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