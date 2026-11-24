Özbekistan milli takımından üç futbolcu, Asya'nın en iyi oyuncusuna verilen Asian Golden Player ödülü aday listesine dahil edildi. Abdukodir Khusanov, Abbosbek Fayzullayev ve Eldor Shomurodov, kıtanın en iyi 30 futbolcusu arasında gösterildi.

Bu, Özbek futbolu temsilcileri için uluslararası düzeyde önemli bir takdir olarak kabul ediliyor. Özellikle adaylar arasında Avrupa kulüplerinde forma giyen iki oyuncumuzun ve milli takım kaptanının bulunması dikkat çekici.

Özbekistan'dan üç futbolcu adaylar arasında

Çin'in önde gelen spor yayınlarından Titan Sports tarafından verilen Asian Golden Player ödülü için toplam 30 futbolcudan oluşan bir aday listesi oluşturuldu.

Listede Özbekistan milli takımı temsilcileri de yer aldı:

Abdukodir Khusanov — «Manchester City»;

Abbosbek Fayzullayev — «Başakşehir»;

Eldor Shomurodov — «Başakşehir».

Üç futbolcunun aynı anda aday gösterilmesi, Özbek futbolunun Asya ölçeğindeki temsil gücünün ve itibarının arttığını gösteriyor.

«Pakhtakor» oyuncusu da ödüle aday

Adaylar arasında Özbekistan liginde forma giyen bir futbolcu da bulunuyor. Taşkent'in «Pakhtakor» kulübü forveti ve Irak milli takımı oyuncusu Ayman Hussein de Asian Golden Player ödülü için mücadele edecek.

Bu durum, Özbekistan Süper Ligi'nde oynayan yabancı oyuncuların da uluslararası düzeyde dikkat çektiğini gösteriyor.

Japonya lider, Özbekistan ilk üçte

Aday listesinde ülke bazında Japon futbolcular lider durumda. Bu ülkeden altı futbolcu adaylar arasına girdi.

Güney Kore dört futbolcu ile ikinci sırada yer alıyor. Özbekistan ise üç temsilci ile ilk üçte bulunuyor.

Bu gösterge, milli futbolcularımızın kıtanın önde gelen futbol ülkeleriyle aynı seviyede takdir edildiği anlamına geliyor.

Özbek futbolcular bu ödülü henüz kazanmadı

Asian Golden Player ödülü 2013 yılından beri veriliyor. Ancak bugüne kadar hiçbir Özbek temsilcisi bu ödülün sahibi olamadı.

Bu nedenle bu yılki adaylık, üç futbolcumuz için sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda Özbek futbolunun uluslararası arenadaki itibarını daha da artırma fırsatıdır.

Bir noktayı özellikle vurgulamak gerekir: Asian Golden Player ödülü, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından verilen yılın en iyi futbolcusu ödülü ile aynı değildir. Bu, Titan Sports tarafından düzenlenen ayrı bir ödüldür.

Şimdi Özbek futbolseverleri heyecanlandıran temel soru şu: Khusanov, Fayzullayev veya Shomurodov'dan hangisi kıtanın en iyi futbolcusu seçilebilir?