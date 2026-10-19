Lyon Fransa'da liderliğe yükseldi, Monaco ise şok bir mağlubiyet aldı

Fransa Ligue 1'de 7. hafta karşılaşmaları tamamlanırken puan durumunun zirvesinde beklenmedik değişimler yaşandı. 18 Ekim akşamı oynanan kritik ve dramatik maçların ardından Lyon, averajla şampiyonluk yarışında liderliğe yükselirken, o güne kadar namağlup ilerleyen Monaco ilk kez puan kaybetti ve liderliği devretti.

Ayrıca hafta kapsamında Marsilya deplasmanda 5 gol atarken, Paris FC ile Rennes arasındaki mücadele 4 penaltı ve 7 golle gerçek bir gole dönüştü.

Lyon eksik kalmasına rağmen galibiyeti korudu

Kendi sahasında Nice'i ağırlayan Lyon, 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyeti elde etti:

Wahi'den hızlı gol: Henüz 18. dakikada konuk ekipte Wahi skoru açarak Nice'i öne geçirmişti;

4 dakikada gelen iki gol: Baskısını artıran Lyon, 32. dakikada Schulz ve 36. dakikada Tessmann'ın golleriyle skoru hızla lehine çevirdi;

70. dakikada kırmızı kart: 70. dakikada Nakamura'nın oyundan atılmasına rağmen ev sahibi ekip, bir kişi eksik kalmasına rağmen galibiyeti korudu ve 14 puana ulaşarak averajla puan durumunda liderliğe yerleşti.

Monaco'nun bu sezonki ilk tökezlemesi

Ligde istikrarlı bir performans sergileyen Monaco, deplasmanda Lorient'e karşı beklenmedik bir mağlubiyet aldı:

Karar penaltısı: Maçın kaderini 61. dakikada Kadiou'nun penaltıdan attığı tek gol belirledi (1-0);

Liderliğin kaybı: Sezonun ilk mağlubiyeti nedeniyle Monegasque ekibi 14 puanla puan durumunda 5. sıraya geriledi.

Gol düelloları: 7 gol ve bir oyuncudan 3 penaltı

Haftanın diğer karşılaşmaları da oldukça çekişmeli ve gollü geçti:

Angers — Marsilya (2-5): Marsilya deplasmanda rakibini farklı mağlup etti. 59. dakikada Guiri penaltıyı kaçırsa da bir dakika sonra hatasını telafi etti. Takım adına Abdelli, Kamissoko, Harit ve Luis Henrique de gol kaydetti;

Paris FC — Rennes (4-3): Bu karşılaşma Ligue 1 tarihinin en sıra dışı maçlarından biri oldu. Hakem maç boyunca tam 4 penaltı kararı verdi. İlginç olan ise Rennes forveti Lepol'un penaltı hat-tricki yapmasıydı (29, 74, 88. dakikalar). Ancak 90+7. dakikada Sinayoko'nun penaltı golü, Paris FC'ye 4-3'lük dramatik bir galibiyet getirdi;

Le Havre — Auxerre (1-3): Konuk ekipte Namaso'nun dublesi (40, 61) ve Favre'nin golü (81), Auxerre'e net bir galibiyet kazandırdı.

7. hafta sonrası puan durumu

Fransa liginde ilk beş sıradaki mücadele inanılmaz derecede kızıştı: