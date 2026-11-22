Fransa şampiyonasının 11. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Nice'i 3-2 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Ancak Paris ekibi için galibiyet sevinci, Désiré Doué'nin ciddi görünen sakatlığıyla gölgelendi. Lyon ise Lille deplasmanında önemli üç puanın sahibi oldu.

Fransa Ligue 1 şampiyonasında yeni hafta bir dizi ilginç sonuçla devam etti. Haftanın merkez mücadelesinde PSG, Nice direncini zorlukla aştı. Paris ekibi maç boyunca iki gollük üstünlük yakalamış olsa da, ev sahibi ekip son dakikalara kadar mücadelesini sürdürdü.

Aynı zamanda Lyon deplasmanda Lille'i mağlup ederken, Monaco kendi sahasında yine galip gelemedi.

PSG iki gollük üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı

Nice — PSG 2:3

Paris ekibi için Nice deplasmanındaki maç kolay geçmedi. Ev sahibi ekip, 7. dakikada Mohamed Amoura'nın golüyle öne geçerek favori takımı zor durumda bıraktı.

Ancak PSG oyunu çabuk kontrolüne aldı. 30. dakikada Senny Mayulu penaltıdan yararlanarak skoru eşitledi. Bir dakika sonra Désiré Doué topu rakip ağlara göndererek Paris ekibini öne geçirdi.

İkinci yarıda da konuk ekip üstünlüğünü korumaya çalıştı. 84. dakikada Ferran Torres skoru 3-1'e getirerek takımını galibiyete yaklaştırdı.

Ancak Nice pes etmedi. Uzatma dakikalarının 4. dakikasında Ali Abdi gol atarak farkı bire indirdi. Buna rağmen ev sahibi ekip kalan sürede skoru eşitleyemedi.

Sonuç olarak PSG 3-2 kazandı ve 11 maç sonunda puanını 26'ya çıkararak puan tablosundaki liderliğini pekiştirdi.

PSG kazandı ama Doué'nin sakatlığı endişe yarattı

Paris ekibi için maçın en tatsız olayı Désiré Doué ile ilgiliydi. Hücum oyuncusu ilk yarının sonunda dizinden sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

PSG teknik direktörü Luis Enrique, sakatlığın ciddi göründüğünü belirtti. Ancak kesin teşhis için tıbbi muayene sonuçlarını beklemek gerektiğini vurguladı.

Doué'nin durumu Paris taraftarları için ciddi bir endişe kaynağı oldu. Çünkü futbolcu takımın hücum hattında önemli bir yere sahip. Şimdi sahalara ne zaman döneceği muayene sonuçlarına bağlı.

Lyon, Lille deplasmanında önemli bir galibiyet aldı

Lille — Lyon 0:1

Haftanın bir diğer merkez mücadelesinde Lyon, deplasmanda Lille ile karşılaştı. Maçtaki tek gol 39. dakikada Mads Bidstrup tarafından atıldı.

Kalan sürede skor değişmedi ve konuk ekip 1-0'lık galibiyeti korudu. Bu sonuç Lyon'a puan tablosundaki konumunu iyileştirmek için önemli bir fırsat yarattı.

Monaco'nun galibiyet hasreti altı maça çıktı

Monaco — Auxerre 1:1

Monaco kendi sahasında Auxerre'i ağırladı ancak yine galip gelemedi. Konuk ekip 28. dakikada Romain Faivre'nin golüyle öne geçti.

Ev sahibi ekip ikinci yarıda durumu düzeltmeyi başardı. 81. dakikada Edan Diop rakip ağları havalandırarak skoru eşitledi.

Buna rağmen Monaco kalan sürede galibiyet golünü bulamadı. Maç 1-1 sona erdi ve takımın şampiyonadaki galibiyet hasreti altı maça çıktı.

Troyes'dan farklı galibiyet, Brest'ten minimal başarı

Troyes kendi sahasında Le Havre'yi 3-1 mağlup etti. Konuk ekip Josh Maja'nın 2. dakikadaki golüyle öne geçse de, ev sahibi ekip durumu lehine çevirdi.

Antoine Miye 18 ve 68. dakikalarda iki gol atarak duble yaptı. Renaud Ripart ise uzatma dakikalarının 7. dakikasında maçın skorunu belirledi.

Bir diğer maçta Brest, deplasmanda Strasbourg'u 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek golü 21. dakikada Noah Edjouma attı.

Lens ile Toulouse arasındaki mücadele ise 1-1 sona erdi. Jaden Russell-Rowe 38. dakikada konuk ekibi öne geçirirken, Mickaël Cuisance ikinci yarının başında, 46. dakikada dengeyi sağladı.

Fransa şampiyonası 11. hafta sonuçları

Maç Skor Troyes — Le Havre 3:1 Nice — PSG 2:3 Lille — Lyon 0:1 Lens — Toulouse 1:1 Strasbourg — Brest 0:1 Monaco — Auxerre 1:1

PSG liderliğini pekiştirdi, Monaco ise krizden çıkamıyor

11. hafta sonuçları, takımların sezondaki durumuna bir kez daha açıklık getirdi. PSG, zorlu deplasman galibiyetiyle 26 puanla liderliğini korudu. Ancak Désiré Doué'nin sakatlığı, Paris ekibi için galibiyet sonrası en büyük soru işareti oldu.

Monaco ise galibiyet hasretini durduramıyor. Şampiyonanın sonraki haftalarında takım bu olumsuz eğilimi değiştirmeye çalışacak. Ligue 1'deki mücadele ise giderek kızışıyor.