Monaco, Marsilya'yı mağlup ederek Fransa'da liderliğe yükseldi!

Fransa Ligue 1'in 2. haftası, taraftarlara ülkenin iki büyük ve köklü kulübü olan Monaco ile Marsilya arasındaki merkez karşılaşmayı sundu. Monegasque ekibi, kendi sahasında oynadığı maçta üst düzey bir oyun sergileyerek rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın kaderini belirleyen en önemli faktör, Monaco forveti Brunner'in etkili performansı oldu.

Brunner'in şovu ve 2-0'lık galibiyet

Maçın önemli anları:

Erken gol: Henüz 13. dakikada Brunner, Marsilya savunmasındaki hatayı değerlendirerek skoru açtı (1-0);

Dubl ve maçın sonucu: İkinci yarının 54. dakikasında Brunner bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı ve dubl yaptı;

Güvenli kontrol: Monaco, maçın geri kalanında savunmayı sağlam tutarak Marsilyalılara skoru azaltma şansı tanımadı.

Monaco 6 puanla mutlak lider

Bu önemli galibiyet puan durumunu şu şekilde etkiledi:

Monegasque ekibinden yüzde yüzlük performans: 2 hafta sonunda 6 puan toplayan Monaco, Ligue 1 tablosunda tek başına liderliğe oturdu;

Marsilya'nın puan kaybı: Deplasmanda mağlup olan Marsilya, 3 puanla 8. sırada kaldı.

Maç raporu ve kadrolar