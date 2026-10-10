Lens, bir kişi eksik kaldığı dramatik maçta Lyon'u mağlup etti
Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Lens şehrindeki Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan karşılaşma gerçek bir futbol dramasına sahne oldu. Ev sahibi Lens, şampiyonluk adaylarından Lyon'u konuk ettiği gergin ve çekişmeli geçen mücadelede 2-1'lik galibiyeti elde etti.
Karşılaşma ev sahibinin tam üstünlüğüyle başlayıp, sonunda 10 kişi kalan takımın kahramanca savunmasıyla sona erdi.
Sotoca'nın golünden Haidara'nın atılmasına: Maçın kronolojisi
Maçın önemli anları ve beklenmedik dönüm noktaları şu şekilde gelişti:
Açılış golü (36. dakika): Ev sahibinin baskılı oyunu sonuç verdi; Florian Sotoca rakip ceza sahasında yakaladığı fırsatı değerlendirerek Lens'i öne geçirdi;
İkinci gol (76. dakika): Maçın kaderinin belirlendiği anlarda Massadio Haidara, düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi;
8 dakikalık kahramanlık ve kırmızı kart (84. dakika): İkinci golün sahibi Haidara, sekiz dakika sonra yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı;
Heyecan geri döndü (85. dakika): Sayısal üstünlüğü yakalayan Lyon, bir dakika sonra Ghislain Konan'ın (Halis Mera) golüyle farkı bire indirdi (2-1). Ancak kalan sürede Lens savunmada güvenli bir oyun sergileyerek üç puanı korumayı başardı.
Puan durumu ve gelecek maçlar
Bu karşılaşmanın takımların ligdeki konumuna etkisi şu şekilde oldu:
Lyon 2. sırada kaldı: Mağlubiyete rağmen Lyon, 6 hafta sonunda topladığı 11 puanla lig tablosunda ikinci sıradaki yerini korudu;
Lens ilk yedide: Önemli galibiyetle puanını 7'ye yükselten Lens, 7. sıraya yerleşti;
Gelecek hafta programı: Milli aranın ardından Lens, 17 Ekim'de deplasmanda Troyes ile karşılaşacak. Lyon ise 18 Ekim'de sahasında Nice'i ağırlayacak.
Maç raporu
Fransa Ligi (Ligue 1). 6. Hafta
Lens — Lyon 2:1
Goller: Florian Sotoca (36), Massadio Haidara (76) — Ghislain Konan (85).
Kırmızı kart: Massadio Haidara (84, Lens).
Lens'in eksik kalmasına rağmen gösterdiği kararlılık, bu sezon her rakip için ciddi bir tehdit oluşturacaklarını bir kez daha kanıtladı.
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