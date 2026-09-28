Anvar Anvarov Asya Oyunları'nda bronz madalya kazandı

·7·Spor
Anvar Anvarov Asya Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Özbekistan atletizmi, Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda bir madalya daha kazandı. Uzun atlama branşında yarışan Anvar Anvarov 8,06 metrelik derecesiyle podyumda yerini aldı.

Sporcumuzun en iyi atlayışı ona yarışmanın bronz madalyasını getirdi.

Anvarov'un en iyi derecesi: 8,06 metre

Uzun atlama müsabakalarında Özbekistan milli takım üyesi Anvar Anvarov yeteneklerini sergiledi.

Sporcumuz yarışmadaki en iyi derecesini 8,06 metreye taşıdı. Bu sonuç, nihai sıralamada bronz madalya kazanması için yeterli oldu.

Böylece Anvar Anvarov, Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda Özbekistan delegasyonuna bir madalya daha kazandırdı.

Özbekistan delegasyonunun madalya koleksiyonu büyüyor

Anvarov'un bronz madalyası, ülkemiz temsilcilerinin atletizmdeki bir diğer başarısı oldu.

Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda Özbek sporcular farklı branşlarda madalya mücadelesini sürdürüyor. Atletizmde de sporcularımızdan yüksek dereceler bekleniyor.

Anvar Anvarov'un bronz madalyası ise bu alandaki bir diğer sevindirici haber olarak kaydedildi.

Anvar Anvarov hakkında

Anvar Anvarov, Özbekistan milli takımı bünyesinde atletizmin uzun atlama branşında yarışmaktadır.

Aichi-Nagoya 2026, onun Asya Oyunları'ndaki önemli başlangıçlarından biri oldu. Sporcumuz 8,06 metrelik derecesiyle ilk üçte yer alarak Özbekistan delegasyonu için bronz madalya kazandı.

Aichi-Nagoya 2026

Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları, Japonya'nın Aichi prefektörlüğü ve Nagoya şehrinde düzenleniyor.

Kıtanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan bu Asya Oyunları'na Özbekistan delegasyonu da geniş bir kadroyla katılıyor.

Anvarov'un uzun atlamadaki 8,06 metrelik derecesi, Özbekistan atletizmi için bir başka madalyalı sonuç oldu.

Bir atlayış, bir madalya. Anvar Anvarov Aichi-Nagoya'da Özbekistan bayrağını bir kez daha podyuma taşıdı.

Anvar AnvarovAichi-Nagoya 2026 Asya OyunlarıUzun AtlamaÖzbekistan SporcularıAtletizm
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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