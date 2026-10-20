Para Asya Oyunları'nda bisikletçilerimiz altın ve gümüş madalya kazandı
Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinin ev sahipliği yaptığı 2026 Yaz Para Asya Oyunları'nda Özbekistan heyeti hanesine yeni parlak zaferler yazdırdı.
Özbekistan Milli Paralimpik Komitesi basın servisinin bildirdiğine göre, para bisiklet pisti final yarışlarında vatandaşlarımız podyumun ilk iki basamağını işgal ederek gerçek bir zafer elde ettiler.
Finalde Özbek derbisi: Yavkochev ve Abdullayev'den mutlak üstünlük
Erkekler C5 sınıfı 4000 metre bireysel takip yarışı finalleri kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu:
Altın zafer: Yetenekli sporcumuz Boymurod Yavkochev finalde harika bir hız ve dayanıklılık sergileyerek bitiş çizgisine ilk ulaşan isim oldu ve Para Asya Oyunları'nın altın madalyasınıkazandı;
Gümüş başarı: Bir diğer yetenekli temsilcimiz Azimbek Abdullayev bitiş çizgisini ikinci sırada geçerek heyetimizin hanesine değerli bir gümüş madalyaekledi;
Bronz madalya: Bu kategoride ilk üçü Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir sporcu tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Özbekistan heyetinin zafer yürüyüşü
Milli takımımız, Aichi-Nagoya'daki büyük turnuvada yüksek sportif potansiyelini sergilemeye devam ediyor:
Şampiyonlar listesi genişliyor: Bisikletçilerimizin bu başarısından önce Lolaxon Qodirova ve Yegor Bolotov da kendi branşlarında rakiplerine üstünlük sağlayarak Para Asya Oyunları şampiyonu unvanına layık görülmüşlerdi;
Genel takım sıralaması: Turnuva boyunca kazanılan bu madalyalar, Özbek paralimpik sporcularının genel sıralamada üst sıralardaki yerini sağlamlaştırıyor.
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