«Artık yeni bir Diyora'yım»: Keldiyorova'nın büyük spora dönüşü sonrası ilk röportajı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları şampiyonu, Özbek sporunun parlayan yıldızı Diyora Keldiyorova anne olduktan sonra verdiği kısa aranın ardından büyük spora geri döndü.
Kazakistan'ın Aktau şehrinde düzenlenen uluslararası turnuvada 52 kg kategorisinde podyumun zirvesine çıkan şampiyon, turnuva sonunda spora dönüş süreci, fiziksel durumu ve annelik duyguları hakkında ilk kez samimi açıklamalarda bulundu.
«Anne olarak daha zarifim»: Şampiyonun itirafı
Diyora Keldiyorova ruhsal ve fiziksel değişimlerine değinirken, hayatında tamamen yeni bir sayfa açıldığını vurguladı:
Yeni Diyora: «Açıkçası, Paris Olimpiyatları öncesindeki formuma tam olarak döndüğümü söyleyemem. O zaman farklıydım. Şimdi tamamen başka, yeni bir Diyora'yım; anne olarak daha zarifim. Buna rağmen kendimi çok iyi hissediyorum», dedi sporcu.
Sonuç değil, keyif önemli: «Sadece judodan keyif almak istiyorum. Judoyu yürekten seviyorum, onunla yaşıyorum ve işimden ne kadar keyif aldığım benim için çok önemli».
Annelik görevi ve sevgi: «Kızım için en önemlisi yanında olmam, ona sarılmam. Şu an sadece şefkatli bir anneye ihtiyacı var. Nasıl bir sporcu olduğumu henüz anlamıyor, zamanı gelince hepsini kavrayacaktır», diye ekledi.
Tüm maçlarda temiz galibiyetler — saf «ippon» serisi
Keldiyorova, aradan sonraki ilk turnuvasında yüksek becerisini sergiledi:
Mutlak üstünlük: 17 Ekim'de gerçekleşen müsabakalarda sporcumuz, finale kadar olan tüm rakiplerini erken bitirişle — saf «ippon» puanıyla mağlup etti.
Altın final: Final maçında Azerbaycanlı Farida Mirzayeva'ya karşı aldığı net galibiyetle şampiyonluğa ulaştı.
Sıralama için 100 puan: Bu altın madalya sayesinde Diyora, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) dünya sıralamasına değerli 100 puan ekledi.
Hatırlatmak gerekirse, Diyora Keldiyorova 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak Özbek judo tarihinde kadınlarda ilk Olimpiyat şampiyonu olmuş, ardından çocuk bakımı nedeniyle büyük müsabakalara geçici olarak ara vermişti. Onun zaferle dönüşü hayranları arasında büyük sevinç yarattı.
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