«Artık yeni bir Diyora'yım»: Keldiyorova'nın büyük spora dönüşü sonrası ilk röportajı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları şampiyonu, Özbek sporunun parlayan yıldızı Diyora Keldiyorova anne olduktan sonra verdiği kısa aranın ardından büyük spora geri döndü.

Kazakistan'ın Aktau şehrinde düzenlenen uluslararası turnuvada 52 kg kategorisinde podyumun zirvesine çıkan şampiyon, turnuva sonunda spora dönüş süreci, fiziksel durumu ve annelik duyguları hakkında ilk kez samimi açıklamalarda bulundu.

Diyora Keldiyorova ruhsal ve fiziksel değişimlerine değinirken, hayatında tamamen yeni bir sayfa açıldığını vurguladı:

Yeni Diyora: «Açıkçası, Paris Olimpiyatları öncesindeki formuma tam olarak döndüğümü söyleyemem. O zaman farklıydım. Şimdi tamamen başka, yeni bir Diyora'yım; anne olarak daha zarifim. Buna rağmen kendimi çok iyi hissediyorum», dedi sporcu.

Sonuç değil, keyif önemli: «Sadece judodan keyif almak istiyorum. Judoyu yürekten seviyorum, onunla yaşıyorum ve işimden ne kadar keyif aldığım benim için çok önemli».