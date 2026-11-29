Kazakistan'ın Aktau şehrinde evde oyun oynarken yaralanan 14 yaşındaki bir genç, ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Karın bölgesine aldığı darbe sonucu karaciğerindeki ekinokok kisti patlayan çocuğun peritonit (karın zarı iltihabı) geçirdiği belirlendi. Konuyla ilgili haberi Lada.kz yayınladı.

Edinilen bilgilere göre, evdeki oyun sırasında çocuğun karnının sağ üst kısmına darbe geldi. Ardından karın ağrısı başlayan çocuk iki kez kustu. Ayrıca gençte şiddetli cilt kaşıntısı gözlemlendi.

Bölge çok amaçlı çocuk hastanesi yönetimine göre, çocuk ambulansla sağlık kuruluşuna getirildi. Karın boşluğu bilgisayarlı tomografisinde, karaciğerin VII-VIII segmentlerinde büyük bir kist olduğu ve kitin kabuğunun patladığı tespit edildi. Bunun üzerine hasta acilen hastaneye yatırılarak ameliyata hazırlandı.

Cerrahlar ameliyat sırasında ekinokok kistinin patladığını ve buna bağlı olarak peritonit geliştiğini doğruladı. Laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen operasyon sırasında kist içindeki sıvı ve kitin kabuğu çıkarıldı, kalan boşluk temizlendi ve drenaj tüpleri yerleştirildi.

Ameliyat başarıyla tamamlandı. Ardından genç, anestezi, reanimasyon ve yoğun bakım ünitesine nakledildi.

29 Kasım itibarıyla çocuk hala yoğun bakımda tedavi görüyor. Ameliyat sonrası durumu ağır olarak değerlendirilse de stabil seyrediyor. Bilinci yerinde olan hastanın gerekli tedavi prosedürleri uygulanmaya devam ediyor.