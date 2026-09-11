Aktau'da bir hipermarketin yanında otomobil yandı (video)
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Aktau şehrindeki hipermarketlerden birinin yanında yangın çıktı. Gaz tüpü sistemiyle donatılmış bir binek otomobil yandı. Konuyla ilgili bilgiyi Nur.kz aktardı.
Olay bugün, 11 Eylül tarihinde Şıgıs-2 mikro bölgesinde meydana geldi. Otomobilin yandığına dair ihbar, itfaiye kurtarma servisi nöbetçi merkezine saat 15:20'de ulaştı.
Acil Durumlar Departmanı'nın verdiği bilgiye göre, Volkswagen Jetta marka binek otomobil yandı.
Otomobilin gaz tüpü sistemiyle donatılmış olduğu belirtildi.
Yangını söndürmek için 6 itfaiye personeli ve 2 özel araç görevlendirildi. Olay sonucunda yaralanan olmadı.
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