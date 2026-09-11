Aktau'da bir hipermarketin yanında otomobil yandı (video)

·5·Dünya
Aktau'da bir hipermarketin yanında otomobil yandı (video)

Aktau şehrindeki hipermarketlerden birinin yanında yangın çıktı. Gaz tüpü sistemiyle donatılmış bir binek otomobil yandı. Konuyla ilgili bilgiyi Nur.kz aktardı.

Olay bugün, 11 Eylül tarihinde Şıgıs-2 mikro bölgesinde meydana geldi. Otomobilin yandığına dair ihbar, itfaiye kurtarma servisi nöbetçi merkezine saat 15:20'de ulaştı.

Acil Durumlar Departmanı'nın verdiği bilgiye göre, Volkswagen Jetta marka binek otomobil yandı.

Otomobilin gaz tüpü sistemiyle donatılmış olduğu belirtildi.

Yangını söndürmek için 6 itfaiye personeli ve 2 özel araç görevlendirildi. Olay sonucunda yaralanan olmadı.

АқтауShigish-2 микрорайонVolkswagen Jettaгаз-баллон ускунаси
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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