Kazakistan'da korkunç patlama: Aktau'da otomobil yandı, gaz tankı havaya uçtu (video)

Sosyal medyada yayılan videolarda alevler içinde kalan otomobil ve şiddetli patlama anı yer alıyor. Görgü tanıkları, patlama sesinin çevredeki evlerden de duyulduğunu belirtti.

12 Kasım sabahı Kazakistan'ın Aktau şehrindeki 27. mikrorayonda bulunan bir konut kompleksinin alanında korkunç bir olay meydana geldi. Hareket halindeki Hyundai Elantra model binek otomobilde büyük bir yangın çıktı ve sonucunda araca monte edilmiş gaz tankı havaya uçtu.

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Kurtarma operasyonu ve yaralılar

Olay yerine derhal Acil Durumlar Departmanı ekipleri ulaştı. Devlet itfaiye teşkilatından altı personel ve bir araç ile yürütülen hızlı müdahale sonucunda yangın kısa sürede tamamen söndürüldü.

Resmi açıklamalara göre, şans eseri kimse yaralanmadı veya zarar görmedi. Patlama anında otomobilin yakınında kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Şu anda uzmanlar yangının çıkış nedenlerini araştırıyor. Gaz sistemindeki bir arıza veya diğer faktörler inceleme sırasında belirlenecek.

Değerli sürücüler! Eğer aracınız gaz tankı ile donatılmışsa, bakımını zamanında yaptırın ve güvenlik önlemlerine kesinlikle uyun!