Dani Carvajal sürpriz bir şekilde Getafe ile sözleşme imzaladı

İspanya La Liga temsilcisi Getafe kulübü, Real Madrid'de uzun yıllar forma giyen tecrübeli savunma oyuncusu Dani Carvajal ile sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Kulüp basın biriminden yapılan açıklamaya göre, serbest oyuncu statüsünde olan 34 yaşındaki futbolcu, Salı günü yeni takımıyla resmi sözleşmeye imza attı.

Bu anlaşma La Liga yönetimi tarafından resmen onaylandı ve savunma oyuncusu kariyerine şehirdeki diğer kulüpte devam edecek.

Sözleşme detayları ve kariyerde yeni bir sayfa

Transfer ve yeni anlaşmanın temel noktaları şu şekilde:

Sözleşme süresi: Carvajal ile Getafe arasındaki anlaşma 2027 yazına kadar geçerli olacak;

Bedelsiz yıldız: Futbolcu, 'Los Blancos' ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsüne geçtiği için Getafe onun için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi;

Madrid'de kalma kararı: Kariyerinin büyük bir kısmını başkentte geçiren futbolcu, Madrid bölgesinde kalmayı tercih etti.

Real Madrid ile 13 yıllık büyük tarih

Dani Carvajal, Real Madrid tarihindeki en çok kupa kazanan ve en önemli kanat savunmacılarından biri olarak kabul ediliyor:

Uzun yıllara dayanan sadakat: Carvajal, 2013'ten 2026'ya kadar tam 13 yıl boyunca 'Eflatun-Beyazlılar'ın formasını başarıyla terletti;

Veda: Geçen sezonun sona ermesiyle taraflar iş birliğini sonlandırma kararı aldı ve futbolcu serbest oyuncu statüsü kazandı.

Getafe'nin mevcut durumu

Tecrübeli savunmacının gelişiyle, ligin alt sıralarında yer alan kulübün savunma hattının güçlenmesi bekleniyor:

İspanya Ligi'nde 8 hafta sonunda Getafe'nin 8 puanı bulunuyor;

Takım şu anda La Liga puan durumunda 14. sırada yer alıyor.

Carvajal'in engin uluslararası tecrübesi ve kazanma ruhunun, Getafe'nin bu sezonki sonuçlarını iyileştirmede önemli bir faktör olması bekleniyor.