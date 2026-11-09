Büyük skandal: Premier Lig devleri Manchester City'nin üçlemesini incelemeye çağırıyor

İngiliz futbolunun son on yıldaki en başarılı kulübü olan "Manchester City" etrafında yeni ve daha tehlikeli bir finansal skandal dalgası yükseliyor.

Daha önce Premier Lig'in bağımsız komisyonu, "City"yi 2009 ile 2018 yılları arasında toplam 114 finansal kural ihlali yapmaktan suçlu bulmuştu. Şu anda Manchester ekibi bu karara karşı resmi temyiz sürecine hazırlanırken, diğer Premier Lig kulüpleri takıma karşı yeni soruşturmalar başlatılmasını talep etti.

Kulüpler neden 2018 sonrası döneme şüpheyle yaklaşıyor?

İngiltere'nin saygın The Independent gazetesine göre, İngiltere ligi katılımcıları, City'nin finansal politikalarının bir anda durduğuna kesinlikle inanmıyor:

"Bir günde durması mümkün değil": Premier Lig rakipleri, "Manchester City"nin finansal kuralları yaklaşık on yıl boyunca sistematik ve kasıtlı olarak ihlal ettiğini göz önünde bulundurarak, 2018'de resmi soruşturmaların başlamasından sonra bu uygulamaların bir anda yok olduğuna dair ciddi şüphelerini dile getiriyor;

Kapsamlı inceleme talebi: Ligdeki giderek daha fazla kulüp, lig yönetiminden soruşturma kapsamını genişletmesini ve City'nin 2018'den günümüze kadar olan raporlarını ve transfer anlaşmalarını da bağımsız bir incelemeye tabi tutmasını talep ediyor.

Rakamlar ve başarılar: En parlak zaferler dönemi

Şüphe uyandıran 2018 sonrası dönem, kulübün Pep Guardiola yönetiminde İngiliz ve Avrupa futbolunda mutlak bir hegemonya kurduğu yıllara denk geliyor:

Sezon / Dönem Elde edilen başarı Tarihi önemi 2017/18 — 2023/24 7 sezonda 6 kez Premier Lig şampiyonluğu İngiltere tarihindeki eşsiz hakimiyet ve rekorlar 2022/2023 sezonu Şampiyonlar Ligi zaferi ve tarihi Üçleme Kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupası, Premier Lig ve FA Cup Mevcut durum 114 suçlama için temyiz arifesinde Yeni ek suçlamaların gelme ihtimali ortaya çıktı

City'yi nasıl sonuçlar bekliyor?

Eğer Premier Lig kulüplerinin baskısıyla 2018 sonrası dönem için de yeni suçlamalar getirilirse, bu vaka dünya spor tarihindeki en büyük dava süreci haline gelebilir.

Bağımsız komisyonun mevcut kararına göre kulüp, büyük miktarda para cezalarından puan silme cezasına, hatta Premier Lig'den ihraç edilmeye kadar benzeri görülmemiş yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Soruşturmaların yeni aşaması, kulübün Guardiola döneminde kazandığı birçok kupanın meşruiyeti konusunda büyük tartışmaları beraberinde getirecektir.