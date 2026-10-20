Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu

·4·Spor
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu

Avrupa transfer piyasasında büyük yankı uyandıran beklenmedik bir haber yayıldı. Norveç milli takımı ve Manchester Citykulübünün yıldız santrforu Erling Haaland İngiliz devinden ayrılmaya kararlı.

İspanya'nın saygın El Nacional gazetesinin aktardığı bilgilere göre, 26 yaşındaki fenomen golcü, kariyerinde yeni bir sayfa açmanın ve başka bir prestijli ligde oynamanın vaktinin geldiğini düşünüyor.

Ayrılık nedeni: Şampiyonlar Ligi hedeflerine dair şüpheler

İspanyol gazeteciler, golcünün bu radikal kararı almasındaki ana faktörü açıkladı:

  • Hedeflere olan inancın azalması: Kaynaklara göre Haaland, 'City'nin gelecekte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynamak ve büyük kupalar kazanmak için istikrarlı bir potansiyele sahip olup olmadığı konusunda şüphe duymaya başladı;

  • Yeni meydan okumalar: City ile kazanılabilecek tüm kupaları kazanan futbolcu, kariyerinde yeni bir motivasyon arıyor ve yeni bir tarihi projenin yüzü olmak istiyor.

Yeni adres: Neden Barcelona?

İspanyol basınına göre, Norveçli forvetin kariyerinin devamı için en uygun ve cazip rota Katalan devi Barcelona kulübü:

  • Camp Nou'nun yeni simgesi: Barcelona yönetimi, kulübün mali açıdan toparlandığı ve yeni stadyumuna tam kapasiteyle döndüğü bu dönemde, Haaland'ı takımın ana yıldızı olarak kadrosuna katmayı hayal ediyor;

  • Mbappe ile yeni bir rekabet dönemi: Eğer bu transfer gerçekleşirse, İspanya La Liga'da Messi ve Ronaldo dönemindekine benzer bir 'Haaland - Mbappe' düellosu başlayabilir.

Haaland'ın Manchester City'deki korkutucu istatistikleri

Norveçli golcü, 2022 yazında Borussia Dortmund'dan İngiltere'ye transfer oldu ve kısa sürede kulüp tarihinin en üretken forveti haline geldi:

  • Toplam maç: Manchester Cityformasıyla toplam 207 resmi maç;

  • Verimlilik oranı: Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 172 gol ile havalandırdı ve takım arkadaşlarına 30 asist yaptı;

  • Maç başına neredeyse 1 gol: Maç başına ortalama gol katkısı, modern futbol için gerçekten fantastik bir sonuç olmaya devam ediyor.

Eğer Haaland'ın ayrılma niyeti resmileşirse, bu yaklaşan transfer döneminin en sansasyonel ve en pahalı olayı olacağı kesin.

Erling HaalandManchester CityBarcelonaLa LigaTransfer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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