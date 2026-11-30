Brezilyalı forvet, 83. dakikada bir kez daha sahne aldı. Rakip ceza sahasındaki pozisyonu iyi değerlendiren Raphinha ikinci golünü kaydetti.

Barcelona, İspanya Ligi'nin 14. haftasında La Coruña deplasmanında Deportivo'yu farklı mağlup etti. Raphinha ikinci yarıda hat-trick yaparken, Lamine Yamal ve Dani Olmo da birer gol kaydetti. Bu galibiyet, Katalan ekibinin şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçileriyle puan farkını açmasını sağladı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında, 90+1'de ise hat-trick yaptı. Yamal'ın asistinde topu filelere gönderen Raphinha maçın skorunu belirledi: 5-1.

Böylece Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıda attığı üç golle Barcelona'nın farklı galibiyetini perçinledi.

Barcelona takipçileriyle farkı açtı

Bu galibiyetin ardından Hansi Flick'in öğrencileri puanını 39'a yükseltti. Barcelona, en yakın takipçisi Atlético Madrid'in 5, Real Madrid'in ise 6 puan önüne geçti.

Deportivo ise 14 maç sonunda 15 puanla ligde 13. sırada kaldı.

Bu maç Raphinha için de özel bir anlam taşıyordu. Ligdeki gol sayısını 18'e çıkaran oyuncu, gol krallığı yarışında liderliğini pekiştirdi.

Barcelona şimdi şampiyonluk yarışındaki kritik sınavlardan biri olan Atlético Madrid maçına hazırlanıyor. Katalanlar, Riazor'daki bu farklı galibiyetle rakiplerine ciddi bir gözdağı verdi.

La Liga, 14. Hafta

Deportivo — Barcelona — 1:5

Goller: Aubameyang, 9 — Yamal, 2; Olmo, 20; Raphinha, 50, 83, 90+1.

Deportivo: Roman, Altimira, Loureiro, Jimenez, Mella, Amatucci, Casado, Hernandez, Quagliata, Nsongo, Aubameyang.

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, De Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Raphinha.

Sarı Kartlar: Cancelo, Quagliata, Yamal.