Raphinha'dan hat-trick: Barcelona rakibini 5-1 ile darmadağın etti
Barcelona, İspanya Ligi'nin 14. haftasında La Coruña deplasmanında Deportivo'yu farklı mağlup etti. Raphinha ikinci yarıda hat-trick yaparken, Lamine Yamal ve Dani Olmo da birer gol kaydetti. Bu galibiyet, Katalan ekibinin şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçileriyle puan farkını açmasını sağladı.
Yamal'dan erken gol, Aubameyang'dan cevap
Riazor Stadyumu'ndaki karşılaşma oldukça hızlı başladı. Lamine Yamal, henüz 2. dakikada fileleri havalandırarak Barcelona'yı öne geçirdi.
Ancak ev sahibi ekip hızlı yanıt verdi. 9. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang topu ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1.
20. dakikada Dani Olmo kafa vuruşuyla Katalanlara tekrar üstünlüğü getirdi. İlk yarı Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Raphinha ikinci yarıda sahneye çıktı
Devre arasından sonra oyunun kontrolü tamamen Barcelona'ya geçti. 50. dakikada Yamal'ın pasında Raphinha kafa vuruşuyla skoru 3-1'e taşıdı.
Brezilyalı forvet, 83. dakikada bir kez daha sahne aldı. Rakip ceza sahasındaki pozisyonu iyi değerlendiren Raphinha ikinci golünü kaydetti.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında, 90+1'de ise hat-trick yaptı. Yamal'ın asistinde topu filelere gönderen Raphinha maçın skorunu belirledi: 5-1.
Böylece Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıda attığı üç golle Barcelona'nın farklı galibiyetini perçinledi.
Barcelona takipçileriyle farkı açtı
Bu galibiyetin ardından Hansi Flick'in öğrencileri puanını 39'a yükseltti. Barcelona, en yakın takipçisi Atlético Madrid'in 5, Real Madrid'in ise 6 puan önüne geçti.
Deportivo ise 14 maç sonunda 15 puanla ligde 13. sırada kaldı.
Bu maç Raphinha için de özel bir anlam taşıyordu. Ligdeki gol sayısını 18'e çıkaran oyuncu, gol krallığı yarışında liderliğini pekiştirdi.
Barcelona şimdi şampiyonluk yarışındaki kritik sınavlardan biri olan Atlético Madrid maçına hazırlanıyor. Katalanlar, Riazor'daki bu farklı galibiyetle rakiplerine ciddi bir gözdağı verdi.
La Liga, 14. Hafta
Deportivo — Barcelona — 1:5
Goller: Aubameyang, 9 — Yamal, 2; Olmo, 20; Raphinha, 50, 83, 90+1.
Deportivo: Roman, Altimira, Loureiro, Jimenez, Mella, Amatucci, Casado, Hernandez, Quagliata, Nsongo, Aubameyang.
Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, De Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Raphinha.
Sarı Kartlar: Cancelo, Quagliata, Yamal.
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