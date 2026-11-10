Manchester City ligadan ihraç edilirse Erling Haaland'ın seçebileceği 4 dev kulüp

İngiliz futbol tarihinin en sansasyonel davası kritik bir aşamaya giriyor. Premier Lig bağımsız komisyonu tarafından mali ihlallerden suçlu bulunan "Manchester City," şu anda temyiz sürecine hazırlanıyor. Lig yönetimi, bu davayı mevcut sezon sonuna kadar tamamen sonuçlandırmayı ve yaptırımları derhal uygulamaya koymayı hedefliyor.

Kulübün temyiz başvurusu reddedilirse, uzmanların ortak görüşüne göre, "City"nin Premier Lig'de kalma ihtimali neredeyse sıfır. Böyle felaket bir senaryoda, kulübün süper yıldızları, özellikle takımın ana gol makinesi Erling Haaland, Manchester'dan ayrılmak zorunda kalacak; zira üst ligin dışında bu kadar yüksek maaşları finanse etmek imkansız.

Sansasyonel "Arsenal" seçeneği ve Ødegaard faktörü

Football Insider'ın Haaland ailesine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, City'nin üst ligden ihraç edilmesi durumunda, Norveçli golcü için beklenmedik yeni bir rota açılacak: Londra'nın "Arsenal" kulübü.

"Topçular", mali istikrar açısından Haaland'ın transferini ve maaşını karşılayabilecek sayılı takımlardan biri olarak görülüyor. Ayrıca, Erling'in Norveç milli takımındaki en yakın arkadaşı ve kaptanı Martin Ødegaard orada forma giyiyor. Sahadaki mükemmel uyumları, Londra kulübünü çok cazip bir seçenek haline getiriyor.

Aday Kulüp Temel Avantaj Transfer İhtimali ve Engeller "Arsenal" (İngiltere) Martin Ødegaard faktörü ve Premier Lig'de kalma isteği Mali güç var ancak Premier Lig'de doğrudan rakip "Real Madrid" (İspanya) Şampiyonlar Ligi'nde mutlak liderlik hedefi Hücum hattında Kylian Mbappé ve Vinícius'un olması "Barcelona" (İspanya) Hücum merkezinde ana figür olma garantisi Kulübün mali kısıtlamaları ve FFP sorunları PSG (Fransa) Sınırsız mali imkanlar ve kişisel sözleşme Ligue 1 seviyesinin Haaland'ın hedefleriyle tam örtüşmemesi

"Kulüp elit ligden ihraç edilirse, Haaland gibi dünyanın en değerli varlıkları alt ligde kalamaz. Bu sadece oyuncunun kariyerine değil, aynı zamanda küresel marka statüsüne de uymaz."

Avrupa devleri yarışta: Real Madrid, Barcelona ve PSG

Haaland İngiltere içinde kalmak istemezse, kıta çapında üç dev onu karşılamaya hazır. "Real Madrid" uzun süredir forvetle ilgileniyor ancak Mbappé'nin gelişinden sonra rollerin dağılımı karmaşıklaşabilir. "Barcelona" ise Robert Lewandowski'nin yerine uzun vadeli bir lider arıyor, ancak Katalanların mali imkanları büyük soru işareti.

Fransa'nın PSG kulübü ise mali açıdan her türlü teklifi yapmaya muktedir. Şu anda tüm dikkatler, sezon sonundaki mahkeme heyetinin nihai kararına çevrilmiş durumda. Eğer "City" davayı kaybederse, Avrupa transfer pazarı son on yılın en büyük kaosunu yaşayacak.

Sizce "City" Premier Lig'den ihraç edilirse, Haaland hangi kulübü seçmeli: Premier Lig'de kalıp Arsenal'e mi geçmeli, yoksa La Liga'ya mı yönelmeli? Yorumlarınızı bekliyoruz!