Erling Haaland kariyerine nerede devam etmek istediğini seçti

·28·Spor
Erling Haaland kariyerine nerede devam etmek istediğini seçti

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland gelecekte kariyerini Katalan ekibi Barcelona kulübünde sürdürmeyi planlıyor. İspanya'nın saygın El Nacional gazetesinin paylaştığı sansasyonel bilgilere göre, 26 yaşındaki yıldız forvet, Premier Lig'den ayrıldıktan sonra 'Blaugrana' formasını giymeyi kendisi için öncelikli hedef olarak görüyor.

Görünüşe göre, Norveçli forveti Katalan devine çeken ana faktörlerden biri, dünya futbolunun parlak yeteneği Lamine Yamal ile aynı sahada top koşturma arzusudur.

Yamal faktörü ve Haaland'ın tercihi

Norveçli keskin nişancı, kariyerinin yeni sayfasını İspanya'da açmak istiyor:

  • Barcelona - birincil tercih: Haaland'ın yakın çevresinden kaynaklar, futbolcunun Manchester Citysonrası kariyeri için Katalan seçeneğini en ideal proje olarak gördüğünü vurguluyor;

  • Lamine Yamal ile tandem: Forvet, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile aynı takımda oynamak ve güçlü bir hücum üçlüsü oluşturma ihtimaliyle oldukça ilgileniyor;

  • Real Madrid ile rekabet: Daha önce Madrid ekibi Real Madrid'in de golcü oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği bildirilmişti, ancak futbolcunun kişisel tercihinin Katalonya'dan yana olduğu söyleniyor.

Barcelona'nın finansal planı ve golcünün istatistikleri

Katalan kulübü, finansal açıdan karmaşık olan bu büyük transferi gerçekleştirmenin yollarını arıyor:

  • 175 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli: Futbolcunun mevcut sözleşmesinde 175 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor, ancak Barcelona yönetimi müzakereler yoluyla bu rakamı düşürerek anlaşmaya varmayı planlıyor;

  • Müthiş verimlilik: Erling Haaland bu sezon da Manchester Citykadrosunda yüksek form grafiğini kanıtlıyor; çıktığı 8 resmi maçta 8 gol atarak yüzde 100'lük bir performans sergiliyor.

Avrupa futbolunun ana gol makinesi olarak kabul edilen Haaland'ın Barcelona'ya transfer olma ihtimalinin, önümüzdeki yılların en sıcak transfer gündemi olması bekleniyor.

Erling HaalandBarcelonaManchester CityLamine YamalTransfer
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Laporta, Lamine Yamal'ın Ballon d'Or için ana aday olduğunu kabul ettiLaporta, Lamine Yamal'ın Ballon d'Or için ana aday olduğunu kabul ettiDün 18:17Erling Haaland'ın geleceği: İspanyol devleri onu cezbedebilir miErling Haaland'ın geleceği: İspanyol devleri onu cezbedebilir mi2 Eylül 12:37Erling Haaland'ın Manchester City'den ayrılması kaçınılmazErling Haaland'ın Manchester City'den ayrılması kaçınılmaz25 Ağustos 16:50Erling Haaland'ın Barcelona'ya transferi hakkındaki söylentiler tartışılıyorErling Haaland'ın Barcelona'ya transferi hakkındaki söylentiler tartışılıyor25 Ağustos 12:13Lamine Yamal: Gençliğim Altın Top'u kazanmama engel olabilirLamine Yamal: Gençliğim Altın Top'u kazanmama engel olabilir3 Ekim 01:40Erling Haaland ve Norveç teknik direktörü arasındaki gizli görüşmenin detayları ortaya çıktıErling Haaland ve Norveç teknik direktörü arasındaki gizli görüşmenin detayları ortaya çıktı5 Ekim 12:31
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı