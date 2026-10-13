Erling Haaland kariyerine nerede devam etmek istediğini seçti

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland gelecekte kariyerini Katalan ekibi Barcelona kulübünde sürdürmeyi planlıyor. İspanya'nın saygın El Nacional gazetesinin paylaştığı sansasyonel bilgilere göre, 26 yaşındaki yıldız forvet, Premier Lig'den ayrıldıktan sonra 'Blaugrana' formasını giymeyi kendisi için öncelikli hedef olarak görüyor.

Görünüşe göre, Norveçli forveti Katalan devine çeken ana faktörlerden biri, dünya futbolunun parlak yeteneği Lamine Yamal ile aynı sahada top koşturma arzusudur.

Yamal faktörü ve Haaland'ın tercihi

Norveçli keskin nişancı, kariyerinin yeni sayfasını İspanya'da açmak istiyor:

Barcelona - birincil tercih: Haaland'ın yakın çevresinden kaynaklar, futbolcunun Manchester Citysonrası kariyeri için Katalan seçeneğini en ideal proje olarak gördüğünü vurguluyor;

Lamine Yamal ile tandem: Forvet, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile aynı takımda oynamak ve güçlü bir hücum üçlüsü oluşturma ihtimaliyle oldukça ilgileniyor;

Real Madrid ile rekabet: Daha önce Madrid ekibi Real Madrid'in de golcü oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği bildirilmişti, ancak futbolcunun kişisel tercihinin Katalonya'dan yana olduğu söyleniyor.

Barcelona'nın finansal planı ve golcünün istatistikleri

Katalan kulübü, finansal açıdan karmaşık olan bu büyük transferi gerçekleştirmenin yollarını arıyor:

175 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli: Futbolcunun mevcut sözleşmesinde 175 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor, ancak Barcelona yönetimi müzakereler yoluyla bu rakamı düşürerek anlaşmaya varmayı planlıyor;

Müthiş verimlilik: Erling Haaland bu sezon da Manchester Citykadrosunda yüksek form grafiğini kanıtlıyor; çıktığı 8 resmi maçta 8 gol atarak yüzde 100'lük bir performans sergiliyor.

Avrupa futbolunun ana gol makinesi olarak kabul edilen Haaland'ın Barcelona'ya transfer olma ihtimalinin, önümüzdeki yılların en sıcak transfer gündemi olması bekleniyor.