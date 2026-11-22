La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, sahasında Villarreal'e karşı dramatik bir maç oynadı. Katalanlar, iki gol geriye düşmelerine rağmen kısa sürede skoru değiştirerek 3-2 galip geldi. Lamine Yamal'ın penaltı kaçırdığı maçta, konuk ekip oyuncusu Pau Navarro'nun kendi kalesine attığı gol belirleyici oldu.

Barcelona, La Liga'daki liderlik mücadelesinde kritik üç puanı hanesine yazdırdı. Ancak bu galibiyet Katalanlar için kolay olmadı: Rakip ilk dakikalarda golü buldu, ikinci yarıda ise farkı ikiye çıkardı. Ardından Barcelona maçın kaderini değiştirmeyi başardı.

Villarreal iki golle öne geçti, Yamal penaltıyı kaçırdı

Maçın 7. dakikasında Tajon Buchanan, Villarreal'i öne geçiren golü attı. Konuk ekip erken gelen golden sonra kendinden emin bir oyun sergilerken, Barcelona rakip savunmayı aşmaya çalıştı.

23. dakikada Katalanlar skoru eşitlemek için iyi bir fırsat yakaladı. Ancak Lamine Yamal penaltıdan yararlanamadı ve Barcelona dengeyi sağlama şansını kaybetti.

57. dakikada Tani Oluwaseyi konuk ekibin ikinci golünü kaydetti. Böylece Villarreal 2-0 öne geçerek Katalanları daha zor bir duruma soktu.

Barcelona 6 dakikada maçın kaderini değiştirdi

İki gol geride olan Barcelona pes etmedi. Ev sahibi ekip baskıyı artırarak rakip kalede pozisyonlar bulmaya başladı.

61. dakikada Gerard Martin farkı bire indirdi. Bu gol Katalanlara yeniden güven aşıladı ve takım rakip üzerindeki baskısını sürdürdü.

67. dakikada Fermin Lopez skoru 2-2'ye getirdi. Çok geçmeden, aynı dakikada Pau Navarro kendi kalesine gol attı. Bu kendi kalesine atılan gol, Barcelona'yı öne geçirdi ve maçın en kritik anlarından biri oldu.

Barcelona birkaç dakika içinde 0-2'den 3-2'ye gelerek bir geri dönüşe imza attı.

Pau Navarro maçı kırmızı kartla tamamladı

Maçın son dakikalarında da gerilim sürdü. 90+4. dakikada Villarreal oyuncusu Pau Navarro ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

Böylece konuk ekip maçı bir kişi eksik tamamladı. Barcelona ise zorlu geçen karşılaşmada galibiyeti korumayı başardı.

Barcelona puan tablosundaki liderliğini pekiştirdi

Bu galibiyetin ardından Barcelona 36 puanla La Liga puan tablosundaki liderliğini sağlamlaştırdı. Villarreal ise 15 puanla 9. sırada kaldı.

La Liga, 13. Hafta

Barcelona — Villarreal 3:2

Goller: Gerard Martin (61), Fermin Lopez (67), Pau Navarro (k.k, 67) — Tajon Buchanan (7), Tani Oluwaseyi (57).

Kaçan penaltı: Lamine Yamal (23).

Kırmızı kart: Pau Navarro (90+4, ikinci sarı kart).

Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Gerard Martin, Eric Garcia (Kounde, 84), Fermin Lopez (Olmo, 68), Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi (Gordon, 68), de Jong, Bernal (Gavi, 90+1).

Villarreal: Gulacsi, Vega, Romero (Cardona, 65), Buchanan (Perez, 76), Navarro, Frimen, Gueye, Moleiro (Masia, 65), Comesana (Pepe, 76), Mikautadze (Mourinho, 86), Oluwaseyi.