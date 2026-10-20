Para Asya Oyunları'nda Özbek atletler podyumu fethediyor
Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinin ev sahipliği yaptığı 2026 Yaz Para Asya Oyunları'nda Özbekistan delegasyonu hanesine yeni ve önemli başarılar yazdırdı.
Para atletizm branşında gerçekleşen kıran kırana mücadelelerde sporcularımız yüksek irade ve beceri sergileyerek milli takımımızın madalya koleksiyonuna tek seferde 3 gümüş ve 3 bronz — toplamda 6 değerli madalya eklediler.
Final yarışlarındaki 3 gümüş madalya
Çekişmeli geçen müsabakalarda Özbekistan temsilcileri onurlu bir ikincilik elde ederek başkan yardımcılığına ulaştılar:
Asila Mirzayorova (T11 sınıfı): Kadınlar 200 metre finalinde rehber koşucusu Sardor Baxtiyorov ile birlikte yüksek hız sergileyerek mesafeyi 25,86 saniyederecesiyle tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu;
Yoqutxon Holbekova (F12 sınıfı): Cirit atma sektöründe yeteneğini sergileyerek aleti 32,43 metremesafeye ulaştırdı ve podyumun ikinci basamağına çıktı;
Yorqinbek Odilov (F57 sınıfı): Erkekler disk atma programında yarışarak 45,10 metre derecesiyle gümüş madalyayı garantiledi.
3 bronz madalya: Podyumu tamamlayan sporcularımız
Ayrıca, müsabakanın teknik branşlarında Özbekistanlı sporcular ilk üçü tamamlayarak delegasyonumuza bronz madalyalar kazandırdı:
Angelina Kolesnikova (F44/F64 sınıfı): Kadınlar disk atma müsabakalarında 30,10 metre derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu;
Diyorbek Umarov (F12 sınıfı): Erkekler gülle atma branşında rekabet ederek 12,54 metre derecesiyle ilk üç arasına girdi;
Sodiqjon Mamadiyev (T37 sınıfı): Uzun atlama yarışmasına katılarak 5,69 metre mesafeye atladı ve bronz madalyayı kazandı.
Aichi-Nagoya 2026 Para Asya Oyunları'nda para atletlerimizin sergilediği bu verimli sonuçlar, Özbekistan takımının genel madalya sıralamasındaki konumunu daha da güçlendiriyor.
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