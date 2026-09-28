Pokizaxon Kamoldinova Aichi-Nagoya'da Asya şampiyonu oldu

·14·Spor
Pokizaxon Kamoldinova Aichi-Nagoya'da Asya şampiyonu oldu

Özbekistan heyeti, Aichi-Nagoya-2026 XX. Yaz Asya Oyunları'nda bir altın madalya daha kazandı. Bu kez sevindirici haber güreş minderinden geldi — Pokizaxon Kamoldinova, -78 kg sıkletinde tüm rakiplerini mağlup ederek Asya Oyunları şampiyonu oldu.

Dikkat çekici olan, Özbek güreşçinin şampiyonluk yolunun yarı finalde dramatik bir hal almasıydı. Çünkü finale çıkmak için Kamoldinova, bir diğer vatandaşı Shohista Nazarova ile karşı karşıya geldi. Bu müsabakayı Pokizaxon kazanırken, Nazarova turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Ancak Kamoldinova'yı önünde bir belirleyici müsabaka daha bekliyordu.

Finalde Güney Kore temsilcisine karşı mindere çıktı

Altın madalya için yapılan final mücadelesinde Pokizaxon Kamoldinova'nın rakibi Güney Kore temsilcisi Sumin Mong oldu.

Özbek güreşçi, final müsabakasında da kendinden emin bir performans sergileyerek rakibine üstünlük sağladı.

Böylece Kamoldinova, şeref kürsüsünün en üst basamağında yer aldı ve Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nın galibi oldu.

Bu sonuç, Özbek güreşi için bir başka büyük başarı oldu.

Aynı sıklette iki Özbek — iki madalya

-78 kg sıkletindeki müsabakalar Özbekistan için özel bir önem taşıyordu.

Çünkü yarı finale iki vatandaşımız, Pokizaxon Kamoldinova ve Shohista Nazarova ulaştı.

Yani bu sıklette Özbekistan'ın en az bir altın ve bir bronz madalya kazanacağı kesindi.

Yarı finaldeki iç rekabeti kazanan Kamoldinova finale yükseldi. Nazarova ise bronz madalya ile yetindi.

Finaldeki zafer ise bu sonucu daha da parlak hale getirdi: Pokizaxon — altın, Shohista — bronz.

Pokizaxon için Asya Oyunları'nda şampiyonluk

Kamoldinova'nın zaferi, Özbekistan heyetinin Aichi-Nagoya-2026 madalya tablosuna bir altın madalya daha ekledi.

Güreş müsabakalarında her zafer büyük önem taşırken, finaldeki başarı sporcunun tüm turnuva boyunca gösterdiği emeğin hak edilmiş bir sonucudur.

Pokizaxon Kamoldinova da turnuva boyunca rakiplerini birer birer geride bırakarak finale kadar geldi. Orada da baskıya dayanarak Güney Kore temsilcisini mağlup etti.

Sonuç olarak, Özbek sporcu Asya Oyunları şampiyonu unvanını kazandı.

Özbek güreşi bir kez daha potansiyelini gösterdi

Aichi-Nagoya-2026'daki Özbek güreşçilerin sonuçları, ülke heyetinin toplam madalya sayısına önemli katkı sağlıyor.

Pokizaxon Kamoldinova'nın altın madalyası ise bu kez bir başka önemli yönüyle akıllarda kalacak.

Aynı sıklette iki Özbek sporcu yarı finale kadar ulaştı. Bunlardan biri Asya Oyunları şampiyonu olurken, diğeri bronz madalya kazandı.

Bu durum sadece sonucun kendisini değil, aynı zamanda bu sıklette Özbek temsilcileri arasındaki yüksek rekabeti de gösteriyor.

Altın madalya Özbekistan hanesine yazıldı

Böylece Pokizaxon Kamoldinova, Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda -78 kg sıkletinde tüm rakiplerini geride bırakarak Özbekistan bayrağını şeref kürsüsünün en üstüne taşıdı.

Onun şampiyonluğu, Shohista Nazarova'nın bronzuyla birlikte Özbekistan'a bu sıklette iki madalya kazandırdı.

Pokizaxon Kamoldinova — Asya Oyunları şampiyonu. Özbekistan heyeti ise Aichi-Nagoya-2026 madalya tablosuna bir altın daha ekledi.

Pokizaxon KamoldinovaAichi-Nagoya-2026Asya Oyunları78 kg SıkletiGüreş
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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