“Beni de hayal kırıklığına uğrattı”: Ten Hag, Ronaldo ile yaşanan krizin nedenini açıkladı

·1·Spor
“Beni de hayal kırıklığına uğrattı”: Ten Hag, Ronaldo ile yaşanan krizin nedenini açıkladı

Manchester Unitedeski teknik direktörü Erik ten Hag kulüp tarihindeki en büyük tartışmalardan biri olan Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılışıyla ilgili olaylara bir kez daha değindi.

Hollandalı teknik adam, prestijli The Athletic yayınına verdiği röportajda bu anlaşmazlığın detaylarını anlattı. Ünlü insayder ve spor gazetecisi Fabrizio Romano ise hocanın bu açıklamalarını kamuoyuna duyurdu.

“Planları onun üzerine kurmuştuk”: Ten Hag'ın beklenmedik itirafı

Erik ten Hag'ın ifadelerine göre, Old Trafford'a gelmeden önce takımın ana omurgasını Portekizli forvetin etrafında kurmayı planlıyordu:

  • Kişisel görüşme:Cristiano Ronaldo hem takımı hem de beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü tüm planlarımızı onunla birlikte yapmıştık. Manchester United'a gelmeden önce hedeflerimi açıklamak için şahsen Portekiz'e uçtum ve onunla yüz yüze görüştüm” dedi Hollandalı teknik adam.

  • Planların bozulması: İlk anlaşmalara rağmen, daha sonra olaylar farklı bir yöne evrildi ve futbolcu ile kulüp arasında ciddi anlaşmazlıklar ortaya çıktı.

Saygı ve rasyonel karar: Teknik direktörlük sorumluluğu

Aynı zamanda Ten Hag, Ronaldo'nun dünya futbolundaki statüsüne ve seviyesine büyük saygı duyduğunu gizlemedi:

  • Tarihin en iyilerinden biri: “O, futbol tarihindeki en büyük oyunculardan biri. Ona her zaman büyük saygı duydum;

  • Duygular değil, soğukkanlılık: Ancak bir teknik direktör olarak duygularıma kapılmadan, durumu objektif bir şekilde analiz edip takımın çıkarları doğrultusunda rasyonel ve kararlı bir karar almam gerekiyordu” diyerek eylemlerini açıkladı.

Tarihe bakış: United'daki kısa ve olaylı dönem

Tartışmanın ana aşamaları futbol dünyasında büyük iz bıraktı:

  • Dönüş ve ayrılış: Cristiano Ronaldo, 2021 yılında yuvası Manchester United'a dönerek taraftarları sevindirmişti ancak Kasım 2022'deki tartışmalı röportajın ardından sözleşmesi feshedildi;

  • Ten Hag dönemi: Teknik direktör, Manchester United'ı 2022'den 2024'e kadar yönetti ve bu süre zarfında Ronaldo ile yaşanan olaylar sürekli dünya basınının odak noktasında oldu.

Erik ten HagCristiano RonaldoManchester UnitedThe AthleticPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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