Anderson, Cristiano Ronaldo'nun en güçlü olduğu yılları açıkladı

Dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo şu anda 41 yaşında ve sahadaki güncel değeri hakkında çeşitli sorular soruluyor. Ancak Manchester United'dan eski takım arkadaşı Anderson, Portekizli golcünün kariyerinin tam olarak hangi döneminde zirveye ulaştığını ve neden diğerlerinden ayrıldığını açıkladı. Goal.com'un haberine göre, Brezilyalı eski orta saha oyuncusu, Cristiano'nun Old Trafford'daki ilk döneminin sonlarında rakip takımları nasıl "yok ettiğinden" bahsetti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Cristiano Ronaldo, 2003 yılında Sporting'den Manchester United'a katılmıştı. Sir Alex Ferguson onu yetenekli bir genç olarak İngiltere'ye getirdiğinde, başlangıçta çevik bir kanat oyuncusu olarak sahne aldı. O dönemde stili, çeşitli çalımlara ve tekniğe dayalı bir oyuna dayanıyordu. Kırmızı Şeytanlar, bu işlenmemiş elması dünya futbol tarihinin en korkutucu golcüsüne dönüştürerek onu gerçek bir efsane haline getirdi.

Ronaldo'nun gerçek anlamda parladığı dönem

2006-2009 yılları arası, Cristiano Ronaldo'nun gerçek anlamda açıldığı ve ilk kez 20 gol barajını aştığı dönem oldu. O günden bu yana Manchester'dan Madrid'e, Torino'dan Riyad'a kadar tüm kariyeri boyunca tek bir sezonu bile 20 golün altında tamamlamadı. Rekorları hem kulüp hem de milli takım düzeyinde sürekli yenilendi.

Kariyeri boyunca Premier League, La Liga, Serie A ve Saudi Pro League'de şampiyonluklar yaşayan golcü; beş kez Champions League kazandı, birçok kez Ballon d'Or sahibi oldu, ayrıca Avrupa Şampiyonu ve Nations League şampiyonu olmayı başardı. Portekiz milli takımı formasıyla 234 maça çıkıp 146 gol atan Ronaldo, hala Lionel Messi ile ebedi rekabetini sürdürüyor. Şubat 2027'de 42 yaşına girecek olan futbolcu, hala üst düzeyde oynayabileceğine inanıyor.

Anderson neler hatırladı?

Swiper Casino Canada ile iş birliği içinde Goal.com'a verdiği röportajda Anderson, Cristiano Ronaldo'yu diğerlerinden ayıran farkı hatırlattı. Ona göre, futbolcunun o dönemdeki hazırlığı sadece maçlarla sınırlı değildi:

2008-2009 yıllarındaki Cristiano Ronaldo'yu hatırlayın, Manchester United formasıyla en iyi oyuncuydu.

Mesele sadece maçlar değil, antrenman süreci ve öncesindeki hazırlıktı.

Antrenman bittikten sonra bile Ronaldo tesiste tek başına kalır ve becerilerini geliştirmek için çalışmaya devam ederdi.

O dönemdeki Ronaldo, şimdikinden tamamen farklıydı.

O dönemde bire bir pozisyonlarda rakip oyuncuları tamamen ezip sahada "yok ederdi".

Kendine olan sarsılmaz güveni ve bitmek bilmeyen çalışkanlığı, Ronaldo'yu dünya futbolunun zirvesine taşıdı. Şu anda yaşı ilerlemiş olmasına rağmen, zihniyetinden ve kazanma arzusundan hiçbir şey kaybetmedi.