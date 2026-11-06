“Ülkesini dünya haritasına taşıdı”: Manchester United efsanesinden Cristiano Ronaldo’nun büyük mirası üzerine

·4·Spor
“Ülkesini dünya haritasına taşıdı”: Manchester United efsanesinden Cristiano Ronaldo’nun büyük mirası üzerine

İngiltere milli takımı ve Manchester Unitedkulübünün efsanevi eski savunma oyuncusu Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımındaki kariyerini noktalama kararına ilişkin yaptığı açıklamada, onun sadece sporda değil, tüm ülke tarihindeki eşsiz yerini vurguladı.

Kendi YouTube kanalı üzerinden konuşan Ferdinand, Cristiano'nun Portekiz'i dünya çapında tamamen yeni bir seviyeye taşıdığını belirtti.

“Ronaldo ülkesini dünya haritasına taşıdı”

İngiliz eski futbolcu, Ronaldo'nun milli takımdaki etkisini Portekiz futbolunun geçmişteki tüm büyüklerinden üstün tuttu:

  • Efsanelerle kıyaslama: “Ronaldo'dan önce Portekiz milli takımında Luís Figo, Rui Costa ve diğer yıldızlar vardı. Ondan da önce büyük Eusébio oynuyordu. Ancak hiçbiri Portekiz'i Cristiano gibi yüksek zirvelere taşıyamamıştı,” dedi Ferdinand.

  • Küresel ölçekte ilgi: Rio'ya göre Ronaldo sadece futbolu değil, tüm ülkeyi dünyaya tanıttı: “Ülkesini dünya haritasına taşıdı. Ronaldo, bu ülkeyle hiç ilgilenmeyen insanların bile gözlerini Portekiz'e çevirmesini sağladı. Futbolun nelere kadir olduğuna bakın!”

Rakamlarla yansıyan büyük dönem

41 yaşındaki futbol efsanesi, milli takım formasıyla şaşırtıcı istatistikler kaydederek tarihe geçti:

  • 234 maç ve 146 gol: Cristiano, milli takımlar tarihinin en golcü ve en çok maça çıkan oyuncusu olarak mutlak bir rekor kırdı;

  • Kazanılan unvanlar: Onun kaptanlığında Portekiz, 2016 yılında tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu ve ayrıca UEFA Uluslar Ligi'nde iki kez kupayı havaya kaldırdı.

Böylece, dünya futbolunda koca bir nesli yetiştiren ve küçük bir ülkeyi devasa bir futbol krallığına dönüştüren Cristiano Ronaldo dönemi resmen sona erdi.

Cristiano RonaldoRio FerdinandPortekiz Milli TakımıManchester UnitedFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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