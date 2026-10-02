Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo'nun ayrılışının ardından eleştirmenlere "patlayıcı" bir yanıt verdi

Dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımından olaylı bir şekilde ayrılması ve uluslararası kariyerini noktalamasıyla ilgili haberler spor dünyasını sarsmaya devam ediyor! Teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından 41 yaşındaki süper golcüye yöneltilen eleştirilere, Manchester Unitedve İngiltere milli takımının eski yıldızı Rio Ferdinand sert bir yanıt verdi.

Kendi podcast'inde konuşan ünlü uzman, insanların kısa hafızasına olan öfkesini gizlemedi ve Ronaldo'nun Portekiz tarihindeki eşsiz büyüklüğünü net rakamlarla kanıtladı. Peki, Ferdinand eleştirmenlere nasıl çıkıştı ve Ronaldo'dan önce Portekiz gerçekten hangi seviyedeydi?

«Tek bir hayata 3 dünya klasında kariyer sığdırdı!»

Rio Ferdinand, insanların Ronaldo'ya karşı tutumundan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi:

«Son üç-dört yılına bakarak yargılamayın»: Uzman, birçok kişinin futbolcunun sadece son yıllarına odaklandığını, oysa 41 yaşında bile şaşırtıcı bir şekilde gol atıp fantastik istatistikler kaydettiğini vurguladı;

Üç ayrı büyük kariyer: Ferdinand, Cristiano'nun kariyerinin sıradan olmadığını, Manchester United, Real Madrid ve Juventus'taki eşsiz zaferlerden oluşan üç ayrı dünya klasında dönemden ibaret olduğunu hatırlattı;

«Portekiz neredeydi?»: Rio, Ronaldo ortaya çıkmadan önce milli takımın büyük turnuvalara düzenli olarak katılamadığını, zaferlerden bahsetmenin ise imkansız olduğunu açıkça belirtti;

«Saygı talep ediyorum!»: Eski savunma oyuncusu, futbol camiasından bu yaşayan efsaneye karşı en azından biraz saygı ve insaf gösterilmesini sert bir dille talep etti.

İnkar edilemez rakamlar: Ronaldo'nun getirdiği devrim

«Cristiano Ronaldo ortaya çıkmadan önce Portekiz neredeydi? Genel olarak ne başardı? Büyük turnuvalara düzenli katılıyor muydu? Zaferlerden bahsetmesek bile olur. Beni en çok üzen şey, birçok kişinin onu sadece son üç-dört yılı üzerinden yargılaması. Lütfen bu gence karşı biraz saygı gösterin!» dedi Rio Ferdinand.

Rakamlara bakarsak, Portekiz tarihinde katıldığı 9 Dünya Kupası'nın tam 6 tanesine, Ronaldo'nun 2003'te ilk kez forma giymesinden sonra katıldı. Avrupa Şampiyonası'ndaki 9 katılımın 6'sı da doğrudan onun dönemine denk geliyor!

Portekiz Milli Takımı: Ronaldo dönemi ve tarihi başarılar (Tablo)

Gösterge / Sonuç Ronaldo öncesi Ronaldo dönemi ile birlikte Dünya Kupası katılımları Sadece 3 kez Toplam 9 kez (6'sı Ronaldo ile) Avrupa Şampiyonası katılımları Sadece 3 kez Toplam 9 kez (6'sı Ronaldo ile) Avrupa Şampiyonluğu 0 Euro 2016 şampiyonu Uluslar Ligi kupaları 0 2 kez şampiyon (2019, 2025) Ferdinand'ın ana fikri — «Ronaldo'ya mutlak saygı gösterilmesi şart!»

Kopenhag'da Danimarka'ya karşı oynanan Uluslar Ligi maçı (4:2) öncesinde teknik direktör Jorge Jesus ile yaşanan gerginlik sonrası gerçekleşen bu ayrılık, tüm dünyada Ronaldo'nun milli takımdaki eşsiz mirasının yeniden değerlendirilmesine yol açıyor.

Sizce Rio Ferdinand tamamen haklı mı: Portekizliler ve dünya futbolu, Ronaldo'nun ulusa yaptığı büyük hizmetleri unutarak ona saygısızlık mı ediyor, yoksa 41 yaşındaki efsanenin zamanında kenara çekilmesi doğal bir süreç mi?

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