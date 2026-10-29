Cristiano Ronaldo'nun 2008 Ballon d'Or'u futbol tarihinin en iyisi seçildi

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünün forveti, efsanevi Cristiano Ronaldo futbol tarihinde bir başka eşsiz başarıya daha imza attı. Ödülün resmi sitesi tarafından düzenlenen özel oylama ve analiz sonuçlarına göre, Portekizli yıldız "Tüm Zamanların Ballon d'Or'u" sıralamasının galibi ilan edildi.

En önemlisi, bu sıralama futbolcuların kariyerleri boyunca kazandıkları toplam kupa sayısına değil, ödülün kazanıldığı belirli bir sezondaki bireysel oyun seviyesine, etkisine ve gösterilen fenomenal sonuçlara dayalı olarak oluşturuldu.

Ronaldo'nun 2008 sezonu neden 1. sırada yer aldı?

Tarihteki en güçlü Ballon d'Or sahiplerini belirleme sürecinde uzmanlar ve oy verenler, Ronaldo'nun Manchester Uniteddönemini mutlak zirve olarak değerlendirdiler:

"Manchester United' daki büyülü yıl: Portekizli futbolcunun 2008 yılında Man Utd formasıyla sergilediği oyun ve kazandığı Ballon d'Or, sıralamanın mutlak 1. basamağına yerleşti;

Büyük rekabette zafer: O sezonda genç Ronaldo, oylamada Lionel Messi ve Fernando Torres gibi yıldızları büyük farkla geride bırakarak ilk büyük ödülünü kazanmıştı;

Sezonun eşsizliği: Sadece Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu değil, aynı zamanda o yılki ikili mücadelelerdeki üstünlüğü ve belirleyici maçlardaki parlak performansı, yıllar geçse de en etkileyici örnek olarak kabul edildi.

İlk üç: Messi'nin 91 gollük rekoru ve Real Madrid'deki hegemonyası

Sıralamanın ilk üç basamağı, futbol tarihinin en güçlü rekabetinin temsilcileri arasında paylaşıldı:

2. sıra — Lionel Messi (2012): İkinci basamakta, Arjantinli yıldızın Barcelona formasıyla bir takvim yılında 91 gol atarak tarihi dünya rekorunu kırdığı dönemde aldığı Ballon d'Or yer aldı;

3. sıra — Cristiano Ronaldo (2017): Podyumun üçüncülüğü yine Ronaldo'ya nasip oldu; Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üst üste koruyarak mutlak lider olarak ulaştığı 2017 Ballon d'Or'u ilk üçü tamamladı;

Değerlendirme kriterinin tarafsızlığı: Organizasyon yetkilileri, galibi belirlerken kariyer genelindeki kupa sayısını bir kenara bırakıp, sadece o sezonun gücünü ve bireysel yetenek patlamasını dikkate aldıklarını özellikle belirttiler.

Bu sonuç, Cristiano Ronaldo'nun hem İngiltere Premier Ligi'nde hem de İspanya La Liga'da sergilediği oyunun, futbol tarihindeki en yüksek bireysel zirvelerden biri olmaya devam ettiğini bir kez daha kanıtladı.