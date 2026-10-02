Fred'den Erik ten Hag hakkında: "Taktiksel olarak harika ama takım ile..."

Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu Fred, eski teknik direktörü Erik ten Hag hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak Hollandalı çalıştırıcının takım içi atmosferi yönetme becerisini sert bir dille eleştirdi. ESPN'e göre, Brezilyalı futbolcu Charla Podcast'e verdiği röportajda hocasının taktik bilgisinin yüksek olduğunu kabul etse de, oyuncularla olan ilişkilerinin ve soyunma odasındaki ortamın ciddi sorunlara yol açtığını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Old Trafford'da beş sezon forma giydikten sonra 2023-2024 sezonu öncesinde Türkiye'nin Fenerbahçe kulübüne transfer olan Fred, Ten Hag döneminde Lig Kupası'nı kazanmış ve İngiltere Federasyon Kupası finaline kadar yükselmişti. Ancak Fred, teknik direktörün fikir ayrılıklarının takım içindeki uyumu bozduğunu ve insani ilişkileriyle takım içinde birçok gerginliğe neden olduğunu vurguladı.

Yıldızlarla gerginlikler ve Hollandalılar klanı

Fred'in ifadelerine göre, Erik ten Hag takımın kilit oyuncularıyla anlaşamadı ve sürekli çatışmalar yaşadı. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar ulaşan deneyimli teknik adam, İngiliz kulübünde başarılarını tam anlamıyla tekrarlayamadı. Yönetimi süresince birçok lider oyuncuyla anlaşmazlıklar baş gösterdi.

Teknik direktörün takım içi politikası da gözlerden kaçmadı. Fred, Erik ten Hag'ın daha çok tanıdığı Hollandalı oyunculara öncelik verdiğini ve onların ilk 11'de daha fazla şans bulduğunu belirtti. Bu durum ise takımın diğer oyuncuları arasında hoşnutsuzluk yarattı.

Cristiano Ronaldo ile kriz ve diğer teknik direktörlerle kıyaslama

Röportajda ayrıca Cristiano Ronaldo konusuna da özel olarak değinildi. Fred'e göre, kariyerinin son dönemindeki Cristiano Ronaldo ile teknik direktör arasında ciddi bir fikir ayrılığı yaşandı ve sonuç olarak Portekizli yıldız kadro dışı bırakıldı. Ayrıca Casemiro, Marcus Rashford ve bizzat kendisi de teknik direktörle çeşitli gerginlikler yaşadı.

Brezilyalı orta saha oyuncusuna göre, Erik ten Hag'ın yönetim tarzı önceki hocaları Ole Gunnar Solskjaer ve Jose Mourinho'nun tarzından keskin bir şekilde ayrılıyordu. Fred, Solskjaer'in takımı birleştirme becerisini, Jose Mourinho'nun ise samimiyeti ve şakacı kişiliğiyle diğerlerinden ayrıldığını özellikle vurguladı.