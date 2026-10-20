Sabah Bakü — Dortmund: kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Sabah Bakü — Dortmund karşılaşması 20 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatımla güncellenecektir.
Sabah Bakü ilk 11'i: 92. Pokatilov S. (kaptan), 37. Du Queiroz, 13. Lepinjica I., 4. McCarthy A., 20. Mickels D., 11. Parris K., 27. Puchacz T., 7. Rakhmonaliev U., 21. Simic V., 3. Souquet S., 80. Zedadka A.
Sabah Bakü yedekleri: 9. Aliyev K., 5. Dashdamirov R., 88. Fernandes R., 10. Isayev A., 33. Junior Almeida, 6. Khaibulayev A., 99. Mbina O., 94. Mirzammadov R., 17. Mutallimov T., 8. Nwachukwu C., 1. Ramazanov A., 34. Severina X.
Sabah Bakü teknik direktörü: Dambrauskas V.
Dortmund ilk 11'i: 1. Kobel G., 3. Anton W., 5. Bensebaini R., 17. Chukwuemeka C., 9. Guirassy S., 8. Nmecha F., 26. Ryerson J., 4. Schlotterbeck N. (kaptan), 21. Silva F., 24. Svensson D., 25. Weyerman Y.
Dortmund yedekleri: 41. Albert M., 14. Beier M., 7. Bellingham J., 44. Dos Santos E., 30. Dreves P., 22. Gadu J., 40. Inacio S., 39. Mane F., 33. Meyer A., 18. Nwaneri E., 49. Redjani L., 20. Sabitzer M.
Dortmund teknik direktörü: Kovac N.
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