Sabah Bakü — Dortmund: kadrolar ve canlı anlatım

39 Top ağlarda! Aden McCarthy (Sabah Bakü) golü atan isim.

38 Daniel Svensson (Dortmund) faul yaptı, Javier Alberola düdüğü çaldı ve faulü belirledi. Sabah Bakü serbest vuruş kullanacak.

37 Serhou Guirassy (Dortmund) ceza sahası içinde boş alanı buldu ve kornerden gelen ortayı kafayla kaleye göndermek istedi, ancak top direğin sağından dışarı çıktı. Şanssızlık!

37 Dortmund harika bir organizasyonla köşe vuruşu kazandı.

37 Carney Chukwuemeka (Dortmund) ceza sahasına ortalamak istedi ancak engellendi.

35 Ramy Bensebaini (Dortmund) kaleyi yokladı ancak top üst direğin çok üzerinden auta çıktı.

35 Julian Ryerson (Dortmund) ceza sahasına harika bir orta yaptı ancak defans oyuncusu topu uzaklaştırdı.

35 Dortmund ceza sahasına orta yapmak yerine korneri kısa pasla kullandı.

34 Daniel Svensson'un (Dortmund) ortası ceza sahasına ulaşmadı, savunmacılar topu uzaklaştırdı. Dortmund köşe vuruşu kullanacak.

31 Kaheem Parris (Sabah Bakü) rakibine karşı çok sert bir mücadeleye girdi ve hakem faulü belirleyerek düdüğünü çaldı.

30 Joy-Lance Mikels'in (Sabah Bakü) attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı!

27 Felix Nmecha (Dortmund) ceza sahası yayı yakınında topu kontrol edip gelişine vurdu, ancak top üst direğin çok üzerinden auta çıktı. Yüksek, dışarıda ve oldukça isabetsiz.

25 Umarali Rahmonaliev (Sabah Bakü) ceza sahası içinden vurdu, ancak savunmacılar topu uzaklaştırdı.

25 Serhou Guirassy (Dortmund) faul yaptı ve Javier Alberola düdüğünü çalarak kural dışı hareketi belirledi.

24 Joey Veerman (Dortmund) ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşu mükemmel bir şekilde kullandı. Sağ direğe doğru gönderdiği şutu Stas Pokatilov çeldi ve kalesini kesin bir golden kurtardı!

22 Stjve Solvet (Sabah Bakü) sert faulü nedeniyle sarı kart gördü. Javier Alberola bu kararı vermekte tereddüt etmedi.

19 Akim Zedadka (Sabah Bakü) kaleye şut çekti, ancak savunmacılardan biri topu ustalıkla engelledi.

19 Sabah Bakü köşe vuruşunu paslaşarak kullandı.

19 Kahim Perris (Sabah Bakü) ceza sahasına ortalamak istedi ancak rakip savunma tehlikeyi önledi. Top taca/alandan dışarı çıktı. Sabah Bakü köşe vuruşu kullanacak.

18 Ne berbat bir vuruş! İvan Lepiniç (Sabah Bakü) bir kez daha kaleyi yokladı — bu sefer çok daha uzak bir mesafeden, ancak gözleri bağlı vursa bundan kötüsü olamazdı. Top tribünlere gitti.

17 Stas Pokatilov yükselip Daniel Svensson'un (Dortmund) kullandığı köşe vuruşunda topun sahibi oldu.

16 Julian Ryerson (Dortmund) ceza sahası dışından arkadaşına pas vermek istedi ancak rakip savunma hızlı davranarak tehlikeyi önledi. Top taca çıktı. Dortmund için köşe vuruşundan gol bulma şansı doğdu.

14 Rami Bensebaini (Dortmund) sakatlık korkusu yaratan anın ardından tekrar rahat hareket ediyor.

12 Ramy Bensebaini'nin (Dortmund) tıbbi müdahaleye ihtiyacı var, bu yüzden hakem oyunu durdurdu ve sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

10 Felix Nmecha'nın (Dortmund) ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı gitti. Stas Pokatilov'un başarılı kurtarışı topun kalenin ortasından girmesini engelledi.

10 Gol! Serhou Guirassy (Dortmund) ceza sahası içinde seken topa ilk ulaştı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Skor: 0:1.

9 Nasıl bir fırsat! Top ceza sahası içinde ve Serhou Guirassy (Dortmund) gelişine vurdu, ancak şutu sağ direğin hemen dışından auta gitti.

7 Veljko Simic (Sabah Bakü) ofsayt pozisyonunda kaldığı için oyun durdu.

7 Serhou Guirassy (Dortmund) çok tehlikeli pozisyonda topu aldı. Ceza sahası içinde net pası kontrol edip şutunu çekti, ancak top kaleci için zorluk yaratmadı ve üstten dışarı gitti.

6 Fabio Silva'ya (Dortmund) gelen net pas, ceza sahası dışında bekleyen oyuncuyu buldu ve şutunu kaleye doğru gönderdi. Kaleci harika bir kurtarışla topu çeldi.

5 Fabio Silva (Dortmund) savunmayı delen pası ceza sahası içinde kontrol etti. Hiç yukarı bakmadan kalenin ortasına sert bir şut çekti, ancak Stas Pokatilov topu rahatlıkla kontrol etti.

4 Kahim Parris (Sabah Bakü) ceza sahasına girdi ancak vuruş için boşluk bulamadı.

2 Dortmund'un kullandığı köşe vuruşunu iyi hazırlanan Stas Pokatilov (Sabah Bakü) uzaklaştırdı.

2 Fabio Silva (Dortmund) pas denedi ancak top engellendi. Top taca/çizgi dışına çıktı ve köşe vuruşu kararı verildi. Dortmund ataklarına devam edebilir.

1 Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.

21:45 Sonunda futbolcular sahaya çıktı! Maça Sabah Bakü başlayacak.

21:45 Bugünkü maçı yönetmek Javier Alberola'ya emanet edildi.

21:45 Bu maçın ilk 11'leri açıklandı.