UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunun 1. haftası kapsamında 10 Eylül'de Avrupa futbolunun yıl içindeki en beklenmedik ve entrika dolu karşılaşmalarından biri gerçekleşecek. İngiltere'nin en ünlü kulüplerinden biri olan Manchester Unitedefsanevi Old Trafford stadyumunda Azerbaycan şampiyonu Sabah'ı konuk edecek. Kağıt üzerinde İngiliz devi mutlak favori gibi görünse de, Mancunianların savunmadaki dağınıklığı ve konuk ekibin durdurulamaz hücum formu, taraftarlara gerçek bir sürpriz riskini hatırlatıyor. Ayrıca bu maç, Özbek futbolseverler için de ayrı bir öneme sahip. Peki, Carrick'in öğrencileri neden zorlanıyor, Azerbaycan kulübü İngiltere'de nasıl bir tarihi başarı hedefliyor ve vatandaşımız sahada nasıl bir rol üstlenecek? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan karşılaşmanın eşsiz istatistikleri ve Özbek yıldızın bu maçtaki belirleyici rolü hakkındaki tüm detayları açıklayacağız.

Mancunian krizi ve Azerbaycan kulübünün mucizevi yürüyüşü

Her iki kulüp de Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasına farklı ruh halleri ve form durumlarıyla geldi:

Man Utd'ın uzun süredir beklenen dönüşü ve savunma sorunları: Manchester United2023/2024 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi ana aşamasına geri döndü. Michael Carrick'in takımı için bu büyük bir başarı olsa da sezon başlangıcı başarısız geçiyor; kulüp Hull City'ye 0-2 mağlup oldu, Ipswich Town ile maçta 5-2'lik gergin bir skor kaydetti ve deplasmanda Everton karşısında puan kaybetti;

Sabah'ın kıta genelindeki yürüyüşü: 2017 yılında kurulan kulüp için Şampiyonlar Ligi ana aşamasına çıkmak tarihi bir olay oldu. Elemelerde The New Saints (2-0, 2-1), KuPS (1-0, 2-0), Aarhus (1-2, 4-0) ve Hapoel Beer-Sheva (1-2, 5-2) engellerini iki maç sonucunda cesurca aştılar;

Şaşırtıcı verimlilik: Azerbaycan ligindeki son 3 maçta kalesinde gol görmeden 8 gol atan Sabah, üst üste 14 maçtır sahadan gol atmadan ayrılmıyor.

Uluslararası spor uzmanları, 'Eğer Manchester United rakibini yeterince ciddiye almazsa, savunmasında büyük boşluklar olan takım kendi sahasında ağır bir şekilde cezalandırılabilir' uyarısında bulunuyor.

Karşılaşma öncesi kaydedilen önemli gerçekler ve rakamlar

Bu ikili arasındaki ilk resmi karşılaşma, aşağıdaki benzersiz göstergelerle dikkat çekiyor:

İlk resmi karşılaşma: Takımlar Avrupa sahalarında bugüne kadar hiç karşı karşıya gelmedi;

Old Trafford'da açık futbol: Manchester United, kendi sahasında oynadığı son 7 maçın her birinde hem gol attı hem de kalesinde gol gördü;

Kuru galibiyetler: Azerbaycan temsilcisi, son iki maçını toplam 6-0'lık skorla güven verici galibiyetlerle tamamladı.

Umarali Rahmonaliyev faktörü

Pek çok Özbekistanlı taraftarı ilgilendiren en önemli konu, Sabah forması giyen vatandaşımızın bu görkemli maçta sahaya çıkıp çıkmayacağı sorusudur. En önemli çözüm ve sonuç şudur ki, 22 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncumuz Umarali Rahmonaliyev'in bu tarihi gecede Old Trafford çimlerine ilk 11'de çıkması bekleniyor. Rahmonaliyev, takımın gerçek anlamda lideri olmayı başardı: Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off aşamasındaki 8 maçın tamamında yer alarak 1 gol ve 1 asist kaydetti, ayrıca yerel ligde bir maçta iki asist yaptı. Man Utd'ın zayıf savunması karşısında, tam da Rahmonaliyev liderliğindeki orta saha hattı, İngiliz devinin kalesine giden yolda belirleyici güç olabilir.

Sizce Sabah, ünlü Old Trafford'da bir sürpriz yapıp Manchester United'dan puan alabilir mi? Umarali Rahmonaliyev'in bu gece gol veya asistle öne çıkacağına inanıyor musunuz? Tahminlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli futbol haberini spor tutkunlarına ulaştırın!