Bodø/Glimt - Dortmund: Kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Bodø/Glimt - Dortmund karşılaşması 15 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Bodø/Glimt ilk 11'i: 12. Haikin N., 20. Sjøvold F., 6. Gundersen J., 5. Aleesami H. (kaptan), 15. Bjørkan F., 8. Auklend S., 7. Berg P., 19. Fet S., 10. Hauge J., 11. Blomberg O., 9. Helmersen A.
Bodø/Glimt yedekleri: 17. Brynhildsen O., 1. Lund J., 25. Määttä I., 22. Mvuka Mugisha J., 2. Nilsen V., 14. Saltnes U., 28. Sanyang A., 32. Solhaug K.
Bodø/Glimt teknik direktörü: Knutsen K.
Dortmund ilk 11'i: 1. Kobel G., 22. Gadu J., 3. Anton W. (kaptan), 5. Bensebaini R., 14. Beier M., 25. Weyermann J., 7. Bellingham J., 24. Svensson D., 19. Karetsas K., 40. Inácio S., 21. Silva F.
Dortmund yedekleri: 41. Albert M., 17. Chukwuemeka C., 30. Dreves P., 9. Guirassy S., 39. Mané F., 33. Meyer A., 8. Nmecha F., 18. Nwaneri E., 36. Prats K., 49. Redjani L., 26. Ryerson J., 20. Sabitzer M.
Dortmund teknik direktörü: Kovač N.
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