Bodø/Glimt - Dortmund: Kadrolar ve canlı anlatım

25 Fabio Silva (Dortmund) sarı kart gördü. Çok dikkatli olması gerekiyor, çünkü böyle bir sertlik daha kırmızı kart getirebilir.

24 Konstantinos Karetsas'ın (Dortmund) ortasında topu Nikita Haikin kontrol etti ve atak sona erdi.

21 Maximilian Beier (Dortmund) maçı hızlı başlatıyor; bu, takım arkadaşlarına ceza sahasında savunmacılara karşı sayısal üstünlük sağlıyor.

20 Ole Blomberg (Bodø/Glimt) faul nedeniyle cezalandırıldı. Urs Schnyder pozisyonu net bir şekilde gördü ve düdüğünü çaldı.

19 Patrick Berg, Sondre Fet'e (Bodø/Glimt) harika bir pas çıkardı ancak ceza sahası içinden yaptığı vuruş sağ direğin az farkla dışına gitti.

18 Bodø/Glimt savunmayı delmek amacıyla sabırlı bir atak organize ediyor.

16 Şu anda topa sahip olma oranı 56:44.

14 Ole Blomberg'in (Bodø/Glimt) kullandığı serbest vuruş tehlikeli bir pozisyon yaratmadı, savunma oyuncusu iyi bir hamleyle topu uzaklaştırdı.

13 Bu sarı kart hak edilmişti. Joan Gadou'nun (Dortmund) yaptığı müdahale çok sertti ve Urs Schneider sarı kartı göstermekte tereddüt etmedi.

13 Joane Gadou (Dortmund) hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

13 Jens Hauge, Sondre Fet'in savunmayı yarıp geçen pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalmaya çok yaklaştı, ancak bir savunmacı topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

12 Waldemar Anton (Dortmund) takım arkadaşını bulmak istedi ancak pasa çok fazla güç yükledi ve pozisyon harcandı.

10 Fabio Silva'dan (Dortmund) Samuele Inacio'ya harika bir pas, ancak Nikita Haikin kalesinden çıkarak topun sahibi oldu ve bu fırsatı değerlendiremediler.

10 Jens Hauge (Bodø/Glimt) alt değerde bir fırsat yakaladı. Çok yakın mesafeden sol alt köşeye doğru vurdu ancak Gregor Kobel dikkatliydi ve harika bir kurtarış yaptı!

10 Ole Blomberg (Bodø/Glimt) ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı, ancak top ilk savunmacı tarafından uzaklaştırıldı.

9 Patrick Berg (Bodø/Glimt) ceza sahası dışından harika bir pas aldı ve müsait pozisyonda şut çekti, ancak defans oyuncusu engelledi.

8 Jens Hauge (Bodø/Glimt) ceza sahasına hızlı bir pas atmaya çalıştı ancak Andreas Helmersen rakip savunmayı geçemedi ve topu kaybetti.

8 Ole Blomberg (Bodø/Glimt) ceza sahası dışından topu kale önündeki takım arkadaşına aktarmak istedi ancak savunmacı topa engel olarak tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

7 Andreas Helmersen (Bodø/Glimt) için ofsayt bayrağı kalktı, hakem düdüğünü çalarak oyunu durdurdu.

5 Ne berbat bir vuruş! Ramy Bensebaini (Dortmund) bir kez daha kaleyi yokladı - bu sefer oldukça uzaktan, ama gözü bağlı vursa bile bundan kötüsü olamazdı. Top tribünlere gitti.

5 Dortmund şu anda isabetli paslarla topa sahip oluyor.

4 Köşe vuruşunun ardından Daniel Svensson (Dortmund) oyunu başlattı, ancak pozisyondan bir sonuç çıkmadı.

3 Konstantinos Karetsas (Dortmund) rakibini geçmeye çalıştıktan sonra top taca/çizgiye çıktı. Şimdi Dortmund köşe vuruşu kullanacak.

2 Urs Schnyder düdüğünü çaldı ve Andreas Helmersen (Bodø/Glimt) hücumda yaptığı faul nedeniyle cezalandırıldı. Hakemden doğru bir karar.

1 Sondre Fet (Bodø/Glimt) ceza sahası yayında iyi hareketlenip boş alanı buldu ve sert bir şut çıkardı, ancak top üst direğin biraz üzerinden auta gitti.

1 Başladı, bugünkü maç şu anda başlıyor.

00:01 Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Bodø/Glimt maça başlayacak.

00:00 Bugünkü maçın hakemi Urs Schneider.

00:00 Maç detaylarında, karşılaşma öncesinde takımların ilk 11'lerini inceleyebilirsiniz.