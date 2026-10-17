Union Berlin — Dortmund: kadrolar ve canlı anlatım
Almanya Bundesliga kapsamındaki Union Berlin — Dortmund karşılaşması 17 Ekim, 18:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Union Berlin ilk 11'i: 1. Rønnow F., 20. Aebischer M., 19. Haberer J., 30. Imeri K., 11. Jeong W-Y., 8. Khedira R., 15. Rothe T., 13. Schäfer A., 21. Skarke T., 2. Uduokhai F., 4. Van den Berg S.
Union Berlin yedekleri: 32. Greye M., 49. Götter L., 6. Kemlein A., 17. Conn D., 29. Latte Lath E., 27. Ljubicic M., 14. Querfeld L., 31. Raab M., 28. Trimmel C.
Union Berlin teknik direktörü: Lustrinelli M.
Dortmund ilk 11'i: 1. Kobel G., 3. Anton W., 14. Beier M., 7. Bellingham J., 22. Gadu J., 9. Guirassy S., 8. Nmecha F., 18. Nwaneri E., 26. Ryerson J., 4. Schlotterbeck N., 24. Svensson D.
Dortmund yedekleri: 41. Albert M., 5. Bensebaini R., 17. Chukwuemeka C., 19. Karetsas K., 33. Meyer A., 36. Prats K., 20. Sabitzer M., 21. Silva F., 25. Weyerman J.
Dortmund teknik direktörü: Kovac N.
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