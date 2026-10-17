Union Berlin — Dortmund: kadrolar ve canlı anlatım

·1·Spor
Union Berlin — Dortmund: kadrolar ve canlı anlatım

Almanya Bundesliga kapsamındaki Union BerlinDortmund karşılaşması 17 Ekim, 18:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Union Berlin ilk 11'i: 1. Rønnow F., 20. Aebischer M., 19. Haberer J., 30. Imeri K., 11. Jeong W-Y., 8. Khedira R., 15. Rothe T., 13. Schäfer A., 21. Skarke T., 2. Uduokhai F., 4. Van den Berg S.

Union Berlin yedekleri: 32. Greye M., 49. Götter L., 6. Kemlein A., 17. Conn D., 29. Latte Lath E., 27. Ljubicic M., 14. Querfeld L., 31. Raab M., 28. Trimmel C.

Union Berlin teknik direktörü: Lustrinelli M.

Dortmund ilk 11'i: 1. Kobel G., 3. Anton W., 14. Beier M., 7. Bellingham J., 22. Gadu J., 9. Guirassy S., 8. Nmecha F., 18. Nwaneri E., 26. Ryerson J., 4. Schlotterbeck N., 24. Svensson D.

Dortmund yedekleri: 41. Albert M., 5. Bensebaini R., 17. Chukwuemeka C., 19. Karetsas K., 33. Meyer A., 36. Prats K., 20. Sabitzer M., 21. Silva F., 25. Weyerman J.

Dortmund teknik direktörü: Kovac N.

Union BerlinDortmundAlmanya BundesligaFutbolCanlı Skor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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