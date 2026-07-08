Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç: Sabah'ın tarihi zaferi ve Rahmonaliyev'in başarısı

Avrupa sahalarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezon eleme turları başladı. Geçen sezon Azerbaycan şampiyonluğunu kazanan Bakü temsilcisi Sabah, tarihinde ilk kez kıtanın en prestijli turnuvasında sahne aldı. İlk eleme turunun ilk maçında Galler ekibi The New Saints'i konuk ettiler. Zamin.uz bu tarihi karşılaşmanın detaylarını sunuyor.

İkinci yarıda tempo ve goller

Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça dengeli ve çekişmeli geçti. Her iki takım da rakip kalede gol arasa da, atakların son vuruşlarında isabet sağlanamadı. Sonuç olarak, devre arasına kadar tabelada gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda ise Bakü ekibi oyunun temposunu önemli ölçüde artırdı ve bu çaba meyvesini verdi:

66. dakika: Tymoteusz Puchacz'ın şık asistini iyi değerlendiren Veljko Simic skoru açtı: 1-0.

84. dakika: Sahada üstünlüğü tamamen elinde tutan ev sahibi ekip ikinci golü buldu. Bu kez Kaheem Parris adını tabelaya yazdırarak takımının galibiyetini perçinledi: 2-0.

Gallerli oyuncular kalan dakikalarda durumu değiştirmek veya en azından bir gol bulmak için ciddi bir direnç gösteremediler ve sahadan gol atamadan ayrıldılar.

Umarali Rahmonaliyev Şampiyonlar Ligi'nde!

Özbek futbolseverler için bu karşılaşma ayrı bir öneme sahipti. Çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda bir vatandaşımız daha sahne aldı.

Özbekistan Milli Takımı aday kadrosunda yer alan yetenekli orta saha oyuncusu Umarali Rahmonaliyev Sabah'ın ilk 11'inde yer aldı. Sahada tam bir saat (60 dakika) boyunca aktif bir performans sergiledi ve takımının galibiyetine katkıda bulundu.

Böylece Rahmonaliyev kariyerinde yeni bir sayfa açarak, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Özbek futbolcuların elit listesine adını yazdırdı.

Karşılaşmanın kısa istatistikleri

Gösterge Sabah (Azerbaycan) The New Saints (Galler) Maç sonucu 2 : 0 0 : 0 Goller V. Simic (66'), K. Parris (84') — Asist T. Puchacz (66') — Temsilcimiz U. Rahmonaliyev (60 dakika oynadı) —

Bakü ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına başarılı ve güven verici bir galibiyetle başladı. Şimdi Sabah oyuncularının bir sonraki tura geçmek için bir hafta sonra Galler'de oynanacak rövanş maçında bu avantajlı skoru korumaları gerekiyor.