Umarali Rahmonaliyev'in formasını giydiği Sabail, Şampiyonlar Ligi'nde "ölüm grubu"na düştü

·6·Spor
Umarali Rahmonaliyev'in formasını giydiği Sabail, Şampiyonlar Ligi'nde "ölüm grubu"na düştü

Azerbaycan'ın son şampiyonu Sabail kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarını başarıyla geçerek Avrupa'nın en prestijli turnuvasının ana lig aşamasına katılmaya hak kazandı. 2026/2027 sezonu kura sonuçlarına göre, vatandaşımız Umarali Rahmonaliyev'in takımı dünyanın en güçlü devleriyle eşleşti.

Kulüp Yönetim Kurulu üyesi Igor Ponomaryov, kura sonuçlarını değerlendirirken takımın Şampiyonlar Ligi'nde gerçek bir "ölüm grubu"na düştüğünü ve sonuna kadar savaşacaklarını belirtti.

«Sadece teslim olmayacağız»: Ponomaryov'dan iddialı açıklama

Igor Ponomaryov, beklenen zorlu mücadeleler ve rakiplerin gücü hakkında şu görüşleri paylaştı:

  • «Ölüm grubu» sınavı: «Diyebiliriz ki "ölüm grubu"na düştük, rakiplerimiz son derece güçlü. Ancak bu bizim prestijimizi artırır; bu seviyede oynamak için daha da gelişmemiz şart»;

  • Bakü'de büyük futbol şöleni: «Böyle büyük takımların Azerbaycan'a gelmesi harika bir olay. Sadece puan dağıtıp teslim olmayacağız, sahada tüm gücümüzle mücadele edeceğiz»;

  • İsveç fenomeni ve ders: «2006 Dünya Kupası'nda İsveç'in "ölüm grubu"ndan başarıyla çıktığını unutmadım. Biz de mümkün olan en yüksek sonuç için çabalayacağız. Böyle takımlara karşı sahaya çıkmak futbolcular için büyük bir okul ve büyük bir zevktir».

Sabail'in Şampiyonlar Ligi takvimi: Deplasmanlar ve Bakü'deki maçlar

Kuraya göre Azerbaycan kulübünü şu kritik karşılaşmalar bekliyor:

  • Deplasmandaki zorlu maçlar:

    • «Manchester United» (İngiltere);

    • «Arsenal» (İngiltere);

    • «Villarreal» (İspanya);

    • «Viking» (Norveç).

  • Bakü'de ağırlanacak devler:

    • «Barcelona» (İspanya);

    • «Borussia Dortmund» (Almanya);

    • «Napoli» (İtalya);

    • «Slavia Prag» (Çekya).

Umarali Rahmonaliyev'in Şampiyonlar Ligi'ndeki parlak istatistikleri

Özbekistan milli takımının 23 yaşındaki orta sahası, bu tarihi başarının ana mimarlarından biri oldu:

  • 100% katılım: Rahmonaliyev, eleme ve play-off turlarındaki toplam 8 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı;

  • Verimlilik: Vatandaşımız orta sahada güven vererek kendi hanesine 1 gol ve 1 asist yazdırdı ve takımının ana gruba kalmasına büyük katkı sağladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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