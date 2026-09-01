Umarali Rahmonaliyev'in formasını giydiği Sabail, Şampiyonlar Ligi'nde "ölüm grubu"na düştü

Azerbaycan'ın son şampiyonu Sabail kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarını başarıyla geçerek Avrupa'nın en prestijli turnuvasının ana lig aşamasına katılmaya hak kazandı. 2026/2027 sezonu kura sonuçlarına göre, vatandaşımız Umarali Rahmonaliyev'in takımı dünyanın en güçlü devleriyle eşleşti.

Kulüp Yönetim Kurulu üyesi Igor Ponomaryov, kura sonuçlarını değerlendirirken takımın Şampiyonlar Ligi'nde gerçek bir "ölüm grubu"na düştüğünü ve sonuna kadar savaşacaklarını belirtti.

Igor Ponomaryov, beklenen zorlu mücadeleler ve rakiplerin gücü hakkında şu görüşleri paylaştı:

«Ölüm grubu» sınavı: «Diyebiliriz ki "ölüm grubu"na düştük, rakiplerimiz son derece güçlü. Ancak bu bizim prestijimizi artırır; bu seviyede oynamak için daha da gelişmemiz şart»;

Bakü'de büyük futbol şöleni: «Böyle büyük takımların Azerbaycan'a gelmesi harika bir olay. Sadece puan dağıtıp teslim olmayacağız, sahada tüm gücümüzle mücadele edeceğiz»;