Şampiyonlar Ligi'nde tarihi olay: Rahmonaliyev ve Husanov ana aşamada!

Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonu, Özbek futbolu için gerçek anlamda tarihi bir olaya dönüştü. Azerbaycan'ın son şampiyonu Sabah turnuvanın play-off rövanş maçında İsrail'in Hapoel Beer-Sheva kulübünü konuk ederek, 5:2'lik fantastik bir geri dönüşe imza attı (iki maçın toplamında 6:4).

Bu galibiyet sadece Sabah'ı turnuvanın ana aşamasına taşımakla kalmadı, aynı zamanda Özbekistan'ı Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki oyuncu sayısı bakımından bölgede mutlak lider konumuna getirdi.

İsrail kulübüne karşı oynanan maçta Özbek yetenekli orta saha oyuncusu Umarali Rahmonaliyev karşılaşmanın baş kahramanı oldu:

Uzatmalarda hezimet: Tam da bu golden sonra moral bulan ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında iki kez daha rakip kaleyi havalandırarak 5:2'lik nihai skoru belirledi.

Belirleyici vuruş: Sabah'ın kendi sahasında 1:2 geride olduğu çok zor bir anda, 74. dakikada Rahmonaliyev isabetli bir vuruşla dengeyi sağladı (2:2);

Turnuvanın ana aşamasında yer alacak Orta Asyalı futbolcuların listesi şekillendi:

Kazakistan temsilcisi: Kazakistan'ı ise sadece Sabah kalecisi Stas Pokatilov temsil edecek.

Böylece Özbekistan, prestijli turnuvanın ana aşamasındaki temsilci sayısı bakımından komşu ülkeleri geride bıraktı.

Maç sona erdikten sonra Umarali Rahmonaliyev, flaş röportajda izlenimlerini ve yaklaşan kura çekimi hakkındaki düşüncelerini paylaştı:

Allah'a şükür, kazandık! Bugün stadyuma çok sayıda taraftar geldi, bu oyunun tüm Azerbaycan halkını birleştirdiğini söylesem abartmış olmam. Heyecanımı kelimelerle tarif edemem.

Antrenörlerimiz fırsat bulduğumuzda kaleye şut çekmemizi söylemişti ve bu sonuç verdi. Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında zayıf rakip yoktur, ancak Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e karşı sahaya çıkmak en büyük hayallerimden biri.

Artık Şampiyonlar Ligi'nde iki Özbek top koşturacak; Husanov ve ben! Özbek taraftarlar bizi her zaman destekliyor. İnanıyorum ki artık Sabah'ın maçlarını izlemek için Azerbaycan'a geleceklerdedi Rahmonaliyev.