Husanov 90 dakika oynadı, Haaland galibiyeti getirdi: City'den Almanya'da gol şovu

·8·Spor
Husanov 90 dakika oynadı, Haaland galibiyeti getirdi: City'den Almanya'da gol şovu

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta kapsamında Almanya'da oynanan RB Leipzig ile Manchester Citykulüpleri arasındaki karşılaşma gerçek bir gol şovuna ve kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Karşılıklı ataklarla geçen maçta İngiliz devi 3-2'lik skorla geri dönüş galibiyetini resmileştirdi.

Özbek futbolseverler için en sevindirici gelişme ise Özbekistan milli takımının savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov'un “City”nin ilk 11'inde sahaya çıkıp 90 dakika boyunca güven veren bir performans sergilemesi oldu.

Gerilim dolu senaryo: 5 gol ve Haaland'ın noktayı koyuşu

Maç, ev sahibinin sert direnci ve üstünlüğün sık sık el değiştirmesiyle akıllarda kaldı:

  • Kendi kalesine gol ve ev sahibinin cevabı: 37. dakikada “Boğalar”ın savunmacısı Castello Lukeba'nın kendi kalesine attığı gol City'yi öne geçirdi. İkinci yarının başında ise Ridle Baku 49. dakikada dengeyi sağladı (1-1);

  • Fernandes'ten gol ve Nusa'nın cevabı: 58. dakikada Enzo Fernandes İngilizleri tekrar öne geçirdi ancak sadece üç dakika sonra, 61. dakikada Antonio Nusa tabelayı tekrar eşitledi — 2-2;

  • 78. dakika: Erling Haaland'dan galibiyet golü: Maçın bitimine 12 dakika kala Norveçli golcü Haaland, üstün yeteneğini konuşturarak rakip fileleri havalandırdı ve Manchester ekibine değerli 3 puanı getirdi — 2-3.

Maç özeti ve kadrolar:

  • Turnuva: UEFA Şampiyonlar Ligi, 4. hafta;

  • Skor: RB Leipzig (Almanya) — Manchester City (İngiltere) — 2-3;

  • Goller: Baku (49), Nusa (61) — Lukeba (37 k.k.), Fernandes (58), Haaland (78);

  • Sarı kartlar: Baumgartner (17), Baku (33), El Aynaoui (48), Raum (77);

  • Manchester City kadrosu: Donnarumma, Nunes (Dias, 79), Khusanov, Guehi, O'Reilly, Anderson (Bouaddi, 83), Fernandes (Kovacic, 83), Foden (Doku, 64), Ndiaye (Elias, 83), Cherki, Haaland;

  • Leipzig kadrosu: Vandevoordt, Orban, Castello, Raum, El Aynaoui (Seiwald, 74), Baumgartner (Nkunku 57), Gruda, Nusa, Banzuzi, Romulo (Gomis 67), Baku.

Puan durumunda yükseliş

Almanya'daki zorlu ve çekişmeli galibiyetin ardından Enzo Mareska'nın öğrencileri puanlarını 9'a çıkararak genel tabloda 7. sıraya yükseldi ve doğrudan son 16 turuna kalma mücadelesinde yerini sağlamlaştırdı.

Kendi sahasında aktif bir mücadele sergileyen RB Leipzig ise 3 puanla turnuva tablosunun 31. sırasında kaldı.

UEFA Şampiyonlar LigiAbdukodir KhusanovManchester CityRB LeipzigErling Haaland
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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